¡Dejó el silencio y respondió! El delantero del Inter Miami, Leonardo Campana, se refirió sobre las críticas recibidas por el exfutbolista de la selección y de Liga de Quito, Franklin Salas.

"He escuchado entrevistas de exfutbolistas que dicen que estoy en mi zona de confort, que estoy muy cómodo, cuando la realidad es que me he tenido que sacrificarme para ganarme un puesto", dijo el delantero ecuatoriano en una entrevista con el Diario AS de España.

"En el 2022 llegué acá para ir al Mundial, no se terminó dando esa posibilidad después de haber hecho un gran año. Aquí encontré un lugar que está cerca de mi familia, donde me siento bien y trabajo día a día para dar el salto de nuevo a Europa", agregó.

"Tengo un grupo de personas acá. He armado un grupo de fisioterapistas, mi entrenador, mi nutricionista, que la verdad me han hecho crecer muchísimo. Entreno día a día para estar en la Selección, para dar el salto a un equipo grande de Europa que es el sueño de todo jugador", añadió.

Leonardo Campana es el máximo goleador del Inter Miami con 31 tantos en 94 partidos jugados con el equipo estadounidense.

