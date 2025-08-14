Fútbol Internacional
Carlo Ancelotti estará presente en el Botafogo vs. Liga de Quito por la Copa Libertadores

El entrenador de la selección de Brasil, Carlo Ancelotti, estará en el estadio Nilson Santos por el encuentro entre Botafogo vs. Liga de Quito por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores.

   
    Carlo Ancelotti verá el Botafogo vs. Liga de Quito por la Copa Libertadores.( Redes sociales )
Este jueves 14 de agosto se disputará el encuentro entre Botafogo y Liga de Quito por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El partido tendrá un invitado especial en el estadio Nilson Santos.

Pues, el entrenador de la selección de Brasil, Carlo Ancelotti, estará presente para ver el Botafogo vs. Liga de Quito por la Copa Libertadores, según reportó Globo Esporte.

El estratega italiano tendrá un partido especial, pues será la primera vez que verá a su hijo, Davide, dirigir un encuentro como entrenador.

Ancelotti ya ha visto varios partidos del Botafogo, pero este será el primero con Davide como director técnico.

Davide Ancelotti es el entrenador del Botafogo para la Copa Libertadores.
Davide Ancelotti es el entrenador del Botafogo para la Copa Libertadores. ( Redes sociales )

El DT de la Canarinha ya estuvo presente en el Maracaná para ver la victoria 1-0 del Flamengo ante Internacional de Porto Alegre en la ida.

Carlo estará acompañado por el coordinador ejecutivo general de selecciones nacionales, Rodrigo Caetano, y por el coordinador técnico, Juan.

El partido entre Botafogo y Liga de Quito se disputará este jueves 14 de agosto, a las 17:00, por la transmisión de Disney+.

