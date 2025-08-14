Carlo Ancelotti estará presente en el Botafogo vs. Liga de Quito por la Copa Libertadores

Este jueves 14 de agosto se disputará el encuentro entre Botafogo y Liga de Quito por la ida de los octavos de final de la Copa Libertadores. El partido tendrá un invitado especial en el estadio Nilson Santos.

Pues, el entrenador de la selección de Brasil, Carlo Ancelotti, estará presente para ver el Botafogo vs. Liga de Quito por la Copa Libertadores, según reportó Globo Esporte.

El estratega italiano tendrá un partido especial, pues será la primera vez que verá a su hijo, Davide, dirigir un encuentro como entrenador.

Ancelotti ya ha visto varios partidos del Botafogo, pero este será el primero con Davide como director técnico.