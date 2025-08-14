Fútbol Nacional
Gustavo Vallecilla renovará su contrato con Barcelona SC por tres temporadas

Gustavo Vallecilla sorprendió a Barcelona SC con su rendimiento y la directiva usará la opción de extender su contrato por tres temporadas con los toreros.

   
  Gustavo Vallecilla renovará su contrato con Barcelona SC por tres temporadas
    Gustavo Vallecilla extenderá su contrato con Barcelona SC por tres temporadas.
Gustavo Vallecilla fue el primer refuerzo de Barcelona SC para este 2025 y su rendimiento fue el esperado por la directiva de los toreros, por lo que extenderán el vínculo con el defensor ecuatoriano.

El defensor de 26 años firmó por una temporada con Barcelona SC, pero su contrato tenía una cláusula que la dirigencia planea utilizar.

De acuerdo a información del periodista Christian Carrasco, los toreros usarán la opción para extender el contrato de Vallecilla por tres temporadas, hasta el 2028.

El defensor llegó al equipo guayaquileño en este 2025 como agente libre, tras acabar su acuerdo con la Universidad Católica.

Gustavo Vallecilla se ganó un puesto de titular en Barcelona SC.
Gustavo Vallecilla se ganó un puesto de titular en Barcelona SC. ( Redes sociales )

Desde la llegada de Ismael Rescalvo, el jugador de 26 años se consolidó como lateral izquierdo, por encima de Aníbal Chalá, y es otra opción para utilizarlo de central.

Gustavo acumula 44 partidos disputados con Barcelona SC, después de vivir su segundo año, además de quedar campeón de la LigaPro en el 2020.

En esta temporada, el jugador vivió un amargo momento en el enfrentamiento ante River Plate por la Copa Libertadores, pues pidió el cambio en medio del partido por su mal rendimiento y fue silbado por los hinchas.

