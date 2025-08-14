Gustavo Vallecilla renovará su contrato con Barcelona SC por tres temporadas

Gustavo Vallecilla fue el primer refuerzo de Barcelona SC para este 2025 y su rendimiento fue el esperado por la directiva de los toreros, por lo que extenderán el vínculo con el defensor ecuatoriano.

El defensor de 26 años firmó por una temporada con Barcelona SC, pero su contrato tenía una cláusula que la dirigencia planea utilizar.

De acuerdo a información del periodista Christian Carrasco, los toreros usarán la opción para extender el contrato de Vallecilla por tres temporadas, hasta el 2028.

Lea más: (VIDEO) Un jugador de la selección de Ecuador viajó para apoyar a Willian Pacho en la Supercopa de Europa

El defensor llegó al equipo guayaquileño en este 2025 como agente libre, tras acabar su acuerdo con la Universidad Católica.