Gustavo Vallecilla renovará su contrato con Barcelona SC por tres temporadas

<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/Gustavo-Vallecilla target=_blank>Gustavo Vallecilla</a> fue el primer refuerzo de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/barcelona-sc target=_blank>Barcelona SC</a> para este 2025 y su rendimiento fue el esperado por la directiva de los toreros, por lo que<b> extenderán el vínculo con el defensor ecuatoriano</b>. <b></b> <b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/video-jugador-seleccion-ecuador-viajo-ver-willian-pacho-supercopa-europa-FJ9931373 target=_blank></a> <b></b>