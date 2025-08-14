Liga de Portoviejo se quedó sin final en Manabí, pero jugará los playoffs de Ascenso Nacional

Liga de Portoviejo reforzó el plantel con las llegadas de Pedro Perlaza, Brayan Angulo, Guillermo Rendón y Joel Quintero, pero a pesar de sus fichajes cayó eliminado en las semifinales del torneo provincial de Manabí.

La Capira buscaba repetir el título, después de conquistarlo en el 2024, pero fue sorprendido por Juventud Italiana.

El equipo de Portoviejo igualó 1-1 en la ida; pero en la vuelta cayó 1-0 y se tuvo que despedir del torneo con un global 2-1 sin tener la oportunidad de defender el título en al final.

A pesar de la eliminación en el torneo provincial, Liga de Portoviejo sí disputará los playoffs del Ascenso Nacional para buscar uno de los dos cupos para ascender a la Serie B.