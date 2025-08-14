Fútbol Nacional
14 ago 2025 , 09:50

Liga de Portoviejo se quedó sin final en Manabí, pero jugará los playoffs de Ascenso Nacional

Liga de Portoviejo fue eliminado en las semifinales del Torneo provincial de Manabí, pero sí jugará los playoffs de Ascenso Nacional.

   
  • Liga de Portoviejo se quedó sin final en Manabí, pero jugará los playoffs de Ascenso Nacional
    Liga de Portoviejo perdió en el torneo provincial de Manabí.( Redes sociales )
Fuente:
Registro
user placeholder

Ramiro Ulloa
Canal WhatsApp
Newsletter

Liga de Portoviejo reforzó el plantel con las llegadas de Pedro Perlaza, Brayan Angulo, Guillermo Rendón y Joel Quintero, pero a pesar de sus fichajes cayó eliminado en las semifinales del torneo provincial de Manabí.

La Capira buscaba repetir el título, después de conquistarlo en el 2024, pero fue sorprendido por Juventud Italiana.

El equipo de Portoviejo igualó 1-1 en la ida; pero en la vuelta cayó 1-0 y se tuvo que despedir del torneo con un global 2-1 sin tener la oportunidad de defender el título en al final.

Lea más: (VIDEO) Un jugador de la selección de Ecuador viajó para apoyar a Willian Pacho en la Supercopa de Europa

A pesar de la eliminación en el torneo provincial, Liga de Portoviejo sí disputará los playoffs del Ascenso Nacional para buscar uno de los dos cupos para ascender a la Serie B.

Liga de Portoviejo cayó 2-1 ante Juventud Italiana en las semifinales del Torneo Provincial de Manabí.
Liga de Portoviejo cayó 2-1 ante Juventud Italiana en las semifinales del Torneo Provincial de Manabí. ( Redes sociales )

El cuadro portovejense sumó a Edison Caicedo, quien jugaba en El Nacional, para disputar el torneo organizado por la Federación Ecuatoriana de Fútbol.

Lea más: Muere Patricio Maldonado, histórico médico de la selección de Ecuador

Ahora, en caso de no ascender a la Serie B, Liga de Portoviejo no disputará la Copa Ecuador 2026, pues solo se otorga al ganador del torneo provincial.

La final del campeonato de Manabí se disputará entre 11 de Mayo y Juventud Italiana.

Temas
Fútbol
Fútbol Ecuador
fútbol ecuatoriano
Liga de Portoviejo
Segunda Categoría
Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF)
Bryan Angulo
Ecuador
Manabí
Noticias
Recomendadas