Estas son las seis nuevas reglas para la Premier League 2025/2026

Este viernes 15 de agosto arrancará la Premier League 2025/2026 con el enfrentamiento entre Liverpool vs. Bournemouth y contará con seis nuevas normas en comparación con otras temporadas. La regla de los ocho segundos para el portero, los anuncios por megafonía del VAR, el hecho de que solo el capitán pueda dialogar con el colegiado y la posibilidad de que de forma permanente los árbitros llevan una cámara son las principales novedades en esta nueva temporada.

Las seis nuevas reglas para la Premier League 2025/2026

La regla de los ocho segundos

La cámara de los árbitros

La Premier League ha acordado con los árbitros, los equipos y los operadores de televisión que durante las seis primeras semanas de competición los colegiados lleven una cámara en el micrófono con la que ofrecer su visión en televisión En caso de que la prueba sea exitosa, entonces la medida se mantendrá para lo restante de la temporada.

El VAR contará con megafonía en el estadio

Las decisiones que tome el VAR serán anunciadas en la megafonía del estadio para una mayor claridad para los aficionados presentes, al igual que se realizó en el Mundial de Clubes.

Solo los capitanes pueden dirigirse al árbitro

De ahora en adelante, solamente el capitán de cada equipo podrá dirigirse al árbitro para discutir acciones. Si es otro jugador, entonces recibirá tarjeta amarilla. En caso de que el portero sea el capitán, el equipo puede nombrar a un jugador de campo para que dialogue con el juez central.

Los dobles toques en los penaltis se repetirán

Si un jugador toca la pelota en dos ocasiones al lanzar un penalti y este acaba en gol se repetirá. El motivo del cambio de la regla fue la polémica con el tanto anulado a Julián Álvarez en la Champions League. Si lo toca dos veces y lo falla, no habrá repetición.

Fuera de juego semiautomático