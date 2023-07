Byron Castillo: abogados coinciden que decisión del Tribunal Federal Suizo no es todavía un dictamen en relación a su convocatoria

El caso de Byron Castillo y la justicia suiza ha tenido una reciente actualización, en medio de la avalancha de información, dos abogados especialistas en el tema, consideran que el informe presentado por el tribunal, no es positivo para los intereses de la selección y el jugador, sin embargo, no es un dictamen final para conocer si el jugador podrá o no jugar con la 'tri'.

Tras varios meses de silencio, sin conocer algún detalle sobre el caso y su nueva etapa, desde suelo europeo se ha podido conocer ciertos acontecimientos que marcan el camino de un posible desenlace.

Lea: Byron Castillo: Tribunal Federal Suizo se pronuncia sobre el caso del jugador

En primera instancia, varios medios ecuatorianos daban por hecho "una victoria" a favor del lateral que jugó con la 'tricolor' durante las Eliminatorias a Qatar 2022.

Lo cierto, es que está muy lejos de aquello. La abogada y comunicadora deportiva, Mariela Díaz, expuso en sus redes sociales, que: "el recurso de nulidad sólo fue presentado por Byron Castillo, y se negó su admisión. Nadie ha ganado nada. No se ha declarado inocente o culpable a alguien".

Por su parte, el abogado que dio la noticia, Marcelo Bee Sellares, apuntó que: "el jugador no tenía legitimación para defenderse en el juicio...fue rechazado porque este no es demandado en el proceso iniciado por la Federación chilena vs Ecuador. En consecuencia los efectos del aludo, no son sobre el jugador, solo a las federaciones".

Ante este dictaminen, Byron Castillo es ecuatoriano, sin embargo, la Federación Ecuatoriana de Fútbol debe esperar que tanto FIFA y el TAS lo hagan oficial. Además, deben pronunciarse y ver si esta decisión influye en la reversión de los tres puntos menos con los que iniciará la siguiente eliminatoria la Tri.

Por ahora, Ecuador se mantiene sancionado tanto en lo deportivo como económico, por lo que la resta de 3 puntos se sostiene hasta otro aviso.