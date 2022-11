Esta es la razón por la que Byron Castillo sí puede jugar con Ecuador el Mundial Qatar 2022

La resolución del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS, por sus siglas en francés) dicta una sanción para la Federación Ecuatoriana de Fútbol, pero no para el jugador Byron Castillo, motivo del reclamo de las federaciones de Chile y Perú.

El abogado de Castillo, Andrés Holguín, explica por qué razón el lateral derecho sí puede seguir actuando por la Tricolor para el Mundial Qatar 2022, que empieza el 20 de noviembre, y para las próximas eliminatorias sudamericanas.

Para empezar, Byron no era parte del proceso y por lo tanto contra él no podía caber una sanción. Así lo explicó Holguín a los jueces del TAS en Suiza cuando se realizó una audiencia.

Y este martes, 8 de noviembre, tras conocerse la sanción que le resta 3 puntos a Ecuador para el siguiente premundial, Holguín dijo en radio Caravana que Castillo sí puede seguir jugando con la seleción de Ecuador y su actual club (León de México) porque aunque Chile sí pidió una sanción contra él, la FIFA no dio paso a tal solicitud.

"Es verdad que Chile sí pidió -ante la FIFA- que sancionen al jugador, pero por alguna razón no dieron paso a ese pedido y la FIFA rechazó rotundamente abrirle un expediente a Castillo, por eso el TAS no podía tratar una sanción contra Byron, porque él no es parte procesal", explicó Holguín.

Y así consta también en la resolución del TAS emitida este día. En el punto 4 se indica: "El señor Byron Castillo Segura carece de legitimación procesal y se rechazan todas las solicitudes en su contra en la causa 9176".

Según Holguín, "esto quiere decir que el propio TAS reonoce que Castillo no es objeto de sanción por no ser parte involucrada en el proceso que se revisó; y además ratifica el TAS que todas las acusaciones contra el jugador están rechazadas".

De ese modo, al ser el TAS un tribunal de última instancia, otras selecciones ya no pueden volverse a invocar una supuesta adulteración en la nacionalidad de Castillo, porque ya es una cosa juzgada.