Byron Castillo: Tribunal Federal Suizo se pronuncia sobre el caso del jugador

Hay novedades en el caso Byron Castillo. Desde Suiza informan que el Tribunal Federal de ese país desestimó el recurso civil del jugador ecuatoriano contra la sentencia del Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS) que lo declaró culpable y no lo dejó participar en el Mundial de Qatar 2022.

El abogado argentino (experto en derecho deportivo) Marcelo Bee Sellares escribió en su cuenta de Twitter sobre el caso del lateral derecho del Pachuca mexicano.

"Al no tener el jugador legitimación pasiva, por no ser parte del expediente disciplinario, los efectos del laudo no le son oponibles a este. El pasaporte del jugador es válido y auténtico, sin perjuicio, de que ciertas indicaciones contenidas en el fueran falsas", dijo el abogado.

"El Tribunal Federal Suizo desestima el recurso civil del jugador Byron Castillo contra el laudo (17/4/23) que lo declaró culpable por violación del art. 21 CD FIFA por utilizar un documento con información falsa. El jugador no tenía legitimación para defenderse en el juicio", añadió Marcelo Bee Sellares.

Ante este dictaminen, Byron Castillo es ecuatoriano, sin embargo, la Federación Ecuatoriana de Fútbol debe esperar que tanto FIFA y el TAS lo hagan oficial. Además, deben pronunciarse y ver si esta decisión influye en la reversión de los tres puntos menos con los que iniciará la siguiente eliminatoria la Tri.

