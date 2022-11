Caso Byron Castillo: Embajador de Ecuador en Catar anunció que el jugador no irá al Mundial

El embajador de Ecuador en Catar, Pascual del Cioppo, habló sobre el caso Byron Castillo en el programa Hechos de Impacto que se transmite por el canal Gamavisión. El pasado martes el Tribunal Arbitraje Deportivo (TAS) sancionó a la tri.

El TAS emitió su resolución y señaló que Ecuador sí va al Mundial de Qatar 2022. Sin embargo, el TAS encontró responsable a Ecuador por la nacionalidad de Byron Castillo y lo sancionó con menos tres puntos para la siguiente eliminatoria 2026.

Ante este hecho, el embajador de Ecuador en Catar, Pascual del Cioppo, seguró que el jugador no será convocado para el Mundial. "Desgraciadamente no viene Byron Castillo, que venga sería lo máximo, desafortundamente la noticia que tenemos es que no viene. Es una decisión que ha tomado FEF de seguro para evitar problemas en el futuro".

Lea: Caso Byron Castillo: TAS sanciona a Ecuador con tres puntos menos para las próximas eliminatorias