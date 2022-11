Registro Civil rechaza resolución del TAS en caso de Byron Castillo

Ecuavisa.com conversó con el director del Registro Civil, Fernando Alvear sobre la resolución del TAS (Tribunal de Arbitraje Deportivo) en el caso de Byron Castillo, poniendo en duda la legitimidad de la información del jugador en su pasaporte, documento emitido por las autoridades nacionales.

"Nuestra postura como institución pública y nacional, es lo que consta en los libros del Registro Civil, para todo Ecuador, el señor Byron Castillo es un ecuatoriano más, está inscrito", empezó hablando Fernando Alvear.

Profundizando, Alvear recuerda el acto que llevó a que Castillo sea ecuatoriano: "Hubo una decisión Judicial, el cual el Registro Civil se acata, es del poder Judicial, entonces el Registro Civil al ser del Ejecutivo hay que cumplir la ley, está inscrito, tiene documentos ecuatoriano, eso es lo que podemos decir"

Ante eso, Ecuavisa.com repasó la entrevista realizada al exdirector del Registro Civil, Rodrigo Avilés en marzo del año pasado, quien reveló en ese entonces, que la entidad iba a "apelar la decisión judicial de otorgarle una cédula de identidad(en el caso de Byron Castillo), ya que el cuerpo legal encontró varias inconsistencias en su documentación", esta duda del organismo fue rechazada por el juez y determinó en otorgar la cédula de identidad al futbolista.

Ante eso, Alvear se separa de la dirigencia anterior, "eso fue parte de otra administración, las dudas supongo fueron aclaradas para que el juez haya tomado esta decisión y así el Registro Civil proceda a inscribirlo como ciudadano ecuatoriano".

"Lo que ha dicho el TAS, no le encuentro sentido, ya que no es competencia de ellos, definir si es o no ciudadano, como Registro Civil rechazamos la resolución del TAS", insistió.

Por otro lado, la Federación Ecuatoriana de Fútbol (FEF), por medio de su vicepresidente, Carlos Manzur dijo a Ecuavisa.com que "existen dudas y vamos a consultar si podemos o no llevarlo al Mundial", por lo que se consultó a Alvear si han recibido alguna solicitud o asistencia desde la FEF para recopilar información, asegurando que por el momento no "se han contactado con ninguna autoridad del Registro Civil. Cabe recordar que por la ley de defensa de datos, solamente puede pedir sus datos el propio ciudadano (Byron Castillo)".

Ecuador recibió una sanción con la resta de 3 puntos para las próximas eliminatorias al Mundial 2026 y una multa económica de $102 mil dólares para la FEF.