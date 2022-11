El TAS sí complica a Ecuador por la posible convocatoria de Byron Castillo al Mundial de Qatar 2022

A pesar de esto, Manzur apunta que no hubo dicha "sorpresa", e insistió que Ecuador está en el Mundia l y que eso le dan la razón a la 'Tri' tanto la FIFA como el TAS.

Por su parte, Mariela Díaz pone en duda la "consulta a la FIFA", ya que señala que no hay nada qué consultar a esa entidad , debido a que el TAS es lo máximo en derecho deportivo tiene que ver, por lo que según considera que: "Byron Castillo no es convocable cuando el TAS me dice que el pasaporte es auténtico, perfecto, pero tu información en ese pasaporte es falsa, entonces ¿sirve o no sirve? obviamente no sirve ... en derecho deportivo, el TAS es el máximo ente, y lo que vemos hoy es que ha dejado sin efecto lo hecho por la FIFA en las dos instancias previas".

" El fallo es dudoso (TAS), pero no vamos a correr el riesgo, reconozco que sí tenemos dudas (en convocarlo), es real que hay un posible riesgo (de sanción posterior), por lo cual vamos a tomar medidas de consulta ante la FIFA, y para el lunes tener una respuesta hasta tener la convocatoria del profesor Gustavo Alfaro", reveló Manzur a Ecuavisa.com

Según el dirigente de la FEF , la entidad deportiva se encuentra realizando "consultas ante la FIFA ", para saber si puede o no convocar a Byron Castillo en su lista final de 26 jugadores de fútbol.

¿Cuál es el riesgo de que Ecuador pueda convocar a Byron Castillo?

Pero previo a esta situación, ¿se pudo anticipar al TAS o la FIFA? ¿la culpa es única y exclusiva de la FEF?

La jurista no solamente señala a la FEF como el único ente ecuatoriano que falló en el manejo del caso de Byron Castillo: " Registro Civil, clubes, los mismos jueces a solicitar y conceder recursos constitucionales que nada tenía que hacer en ese contexto, recuerden que un juez dijo que Byron Castillo tenía que jugar en BSC, y ¿Cómo era posible que no pueda jugar? y con ello negarle su derecho laboral por lo que había que darle sus papeles, sobre eso empezamos hacer una bola de nieve jurídica y deportiva que termina reventando hoy"

El Registro Civil y Byron Castillo

El Registro Civil tenía que realizar una investigación y no la concluyó por más de 2 años, según reportes de este medio, tanto en el 2020 como el 2021, el Registro Civil no llegó a una conclusión sobre la nacionalidad de Byron Castillo, a pesar de contar con "sospechas en su documentación", argumentó el exdirector del Registro Civil, Rodrigo Avilés que ya no consta en esta entidad pública.

Cabe agregar, que en una entrevista, Avilés reveló que "apelamos la decisión de un juez sobre darle el habeas data a Byron Castillo", pero finalmente el juez no cedió y determinó que el Registro Civil otorgue una cédula de identidad ecuatoriana al jugador de BSC, en ese entonces.

Con este antecedente, Díaz cierra tildando de: "vergonzoso que un organismo que se supone que tiene todas las herramientas en la mano, identificación y cedulación que pueda determinar si un ciudadano pueda definir que tiene o no la nacionalidad y si lo documentos son hábiles y no se haga, es ridículo, ya no se puede seguir ocultando, da pena por el futbolista, por Byron Castillo, lamentablemente estamos acostumbrados a esto, hacer y deshacer.

Ecuador debuta el próximo domingo 20 de noviembre en el Mundial de Qatar, ante la anfitriona, y Gustavo Alfaro, técnico de Ecuador, deberá presentar su lista final de 26 convocados hasta el próximo lunes 14 de noviembre, 6 días antes de arrancar el certamen que por el momento, tiene a Ecuador en jaque y el mundo expectante del siguiente paso de la 'Tri'.