Fútbol Internacional
20 ago 2025 , 17:46

¿Quién es la árbitra Edina Alves, que fue cuestionada por dirigir Mushuc Runa vs. IDV?

El director deportivo Renato Salas y el entrenador Paúl Vélez, ambos miembros del Mushuc Runa, cuestionaron la designación de árbitros mujeres para este tipo de encuentros.

   
    La árbitra Edina Alves en el partido entre Mushuc Runa e Independiente del Valle por los octavos de final de la Copa Sudamericana ( API )
La árbitra Edina Alves fue designada por la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) para dirigir el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Mushuc Runa e Independiente del Valle.

La jueza fue criticada por su accionar en este partido por parte de Mushuc Runa. El director deportivo Renato Salas y el entrenador Paúl Vélez, ambos miembros del Ponchito, cuestionaron la designación de árbitros mujeres para este tipo de encuentros.

Estas declaraciones generaron polémica en el fútbol ecuatoriano y sudamericano, incluso, Salas, al ver que fue cuestionado, pidió disculpas públicas en una entrevista con Radio La Red (102.1 FM).

Mushuc Runa ganó 2-1 (2-2 en el marcador global) y la serie se definió en penales, donde Independiente del Valle fue más efectivo que su rival y jugará los cuartos de final contra Once Caldas.

¿Quién es Edina Alves?

Nacida el 10 de enero de 1980 en Goioerê, Brasil, Edina Alves se ha consolidado como una de las figuras más influyentes del arbitraje internacional. Es árbitra FIFA desde 2016 y ha tenido una destacada participación en múltiples torneos de alto nivel.

Ha dirigido encuentros en los Mundiales Femeninos de 2019 y 2023, los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, la Copa América Femenina y la Copa Libertadores Femenina, entre otros certámenes.

En 2021 hizo historia al convertirse en la primera mujer en arbitrar un clásico masculino de la Serie A de Brasil, al dirigir el encuentro entre Corinthians y Palmeiras.

Un año antes, en el Mundial de Clubes 2020, rompió otro hito al ser la primera árbitra en dirigir un partido oficial de un torneo masculino organizado por la FIFA.

Su carrera abre camino para muchas mujeres en el arbitraje, que continúa siendo un referente del fútbol mundial.

Temas
Copa Sudamericana
machismo
Independiente del Valle
Mushuc Runa
polémica
Luis Chango
Renato Salas
Edina Alves
Ecuador
