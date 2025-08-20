¿Quién es la árbitra Edina Alves, que fue cuestionada por dirigir Mushuc Runa vs. IDV?

La árbitra <a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/renato-salas-se-disculpo-con-la-arbitro-brasilena-edina-alves-por-polemicas-declaraciones-IG9967093>Edina Alves</a> fue designada por la <b>Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) </b>para dirigir el partido de vuelta de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre <a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/envivo-mushuc-runa-independiente-valle-octavos-vuelta-resultado-copa-sudamericana-XK9963246>Mushuc Runa e</a> <b></b><b></b> <b></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b><a href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/luis-chango-mushuc-runa-robo-descarado-idv-copa-sudamericana-AK9963992></a>