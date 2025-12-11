Fútbol Internacional
11 dic 2025 , 20:01

Alianza Lima anuncia el fichaje de Jairo Vélez

Tres días después de anunciar su salida de Universitario de Deportes, el mediocampista ecuatoriano Jairo Vélez concretó su incorporación a Alianza Lima por las próximas tres temporadas.

   
    Jairo Vélez, jugador ecuatoriano.( Alianza Lima )
El club César Vallejo, propietario de la carta pase del futbolista de 30 años, confirmó la transferencia a través de sus redes sociales: “Se ha concretado la transferencia del futbolista al club Alianza Lima y le desea los mayores éxitos”.

Vélez llegó a Universitario cedido esta temporada y se convirtió en una pieza clave para la obtención del Torneo Clausura, aportando además tres goles a lo largo del año.

Con su llegada, Jairo Vélez se convierte en el primer fichaje oficial de Alianza Lima para la temporada 2026, en un plantel que ya no contará con figuras como Guillermo Enrique, Pablo Ceppelini, Hernán Barcos, Ricardo Lagos ni con el técnico Néstor Gorosito.

