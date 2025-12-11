El Midtjylland sigue sorprendiendo en la Europa League y Denil Castillo suma minutos

El Midtjylland volvió a ratificar su etiqueta de revelación en la Europa League tras vencer este jueves por 1-0 al Genk, un resultado que lo deja muy cerca de la clasificación directa a los octavos de final.

El equipo danés contó nuevamente con una actuación determinante de Darío Osorio, pero también destacó por la presencia del ecuatoriano Denil Castillo, quien ingresó en la segunda mitad para reforzar el mediocampo en un cierre de partido de alta intensidad.

Osorio, seguido en los últimos días por el Bayern Múnich, protagonizó la jugada que definió el encuentro. A los 17 minutos, el chileno soltó un potente remate desde fuera del área que el portero Hendrik Van Crombrugge sólo pudo desviar. El rebote quedó servido para el surcoreano Gue-sung Cho, que no perdonó y marcó el único gol del encuentro.

Cho, figura ofensiva ante la ausencia del lesionado Franculino, tuvo incluso oportunidades para ampliar la ventaja, pero se topó con las atajadas del guardameta belga. Midtjylland, ordenado y sólido, cerró el duelo con autoridad en los minutos finales, donde el ingreso de Castillo aportó frescura y contención en la mitad del campo, ayudando a sostener la presión de Genk.

Con este triunfo, el conjunto danés queda prácticamente instalado en los octavos de final, consolidando su gran campaña europea y sumando minutos valiosos para Castillo en el proceso.