El 'Emperador' tuvo su momento de auge en la selección de Brasil al ganar la Copa Confederaciones de Alemania 2005, en la que fue elegido mejor jugador y además fue el máximo anotador (5 goles). Un año antes había llevado al once auriverde a ganar la Copa América de Perú-2004.

Pero tras ser titular al inicio del Mundial de Alemania 2006 fue perdiendo poco a poco su lugar y su crédito en la selección y en los clubes, acechado por problemas de peso y de alcohol.

En una columna reciente en el medio The Players Tribune, Adriano confesó haber vuelto a vivir a la favela donde pasó su infancia e hizo un repaso a su carrera.

"¿Saben lo que supone ser una "promesa"? Yo lo sé. Incluido ser una promesa frustrada. El mayor desperdicio del fútbol: yo. Me gusta la palabra ' desperdicio' (...) porque tengo la obsesión de haber desperdiciado mi vida".

"No me drogo, como algunos quieren dar a entender. No soy un criminal, pero, por supuesto, lo podría haber sido. No me gusta salir a discotecas (...) Bebo todos los días (...) porque no es fácil ser una promesa que sigue en deuda", escribió el ya exfutbolista en esa carta.