El exjugador de la selección de Brasil, Adriano Leite Ribeiro, más conocido como Adriano, se sinceró sobre la pérdida de su padre que lo llevó a luchar contra el alcoholismo.

"Bebo cada dos días, y los otros días, también". ¿Cómo llega una persona como yo al punto de beber casi todos los días? No me gusta dar explicaciones a los demás", escribió una cata publicada en The Players Tribune.

"Bebo porque no es fácil ser una promesa que sigue en deuda. Y a mi edad, la cosa empeora", añadió.

"El mayor desperdicio del fútbol: yo. Me gusta esa palabra, desperdicio. No solo por cómo suena, sino porque estoy obsesionado con desperdiciar mi vida. Estoy bien así, en un desperdicio frenético. Disfruto de este estigma", agregó.

Lea también: Ecuador enfrenta un partido clave con Bolivia sin solucionar su dificultad para hacer goles

"No me drogo, como intentan demostrar. No estoy metido en el crimen, pero, por supuesto, podría haberlo hecho. No me gusta salir de fiesta. Siempre voy al mismo lugar de mi barrio, el kiosco de Naná", comentó.

Adriano hizo las inferiores en el Flamengo, luego fue a Europa a los 19 años para vestir la camiseta del Inter de Milán. Además, jugó en la Fiorentina, Parma, San Pablo, Roma, Corinthians, Atlético Paranaense y Miami United.

Anotó 27 goles en 48 partidos con la selección de Brasil. Fue campeón del mundo Sub 17 y obtuvo la Copa América 2004 y la Copa Confederaciones 2005 con la canarinha.