Cristhian Noboa contó detalles sobre su polémica con Gustavo Alfaro

Selección de Ecuador

Su relación con el entrenador de Ecuador

También, habló sobre su relación con Gustavo Alfaro. “Con el profe hablé después del partido ante Perú, donde perdimos. El profe preguntó ¿Por qué perdimos?. Me paré al frente de mis compañeros y dije que hay jugadores que vienen siendo titulares en su equipo, por ende tienen ritmo y deberían ser considerados en el 11 titular”, comentó Noboa.

En la Copa América Noboa no tuvo muchos minutos en esta competición. “Conversé con los asistentes técnicos para que los jugadores suplentes tengamos partidos amistosos, sin embargo nos explicaron que por protocolos Covid no podrán hacerlo, pero varios dirigentes dijeron que me vieron con mala cara y que era porque no jugaba” y aseguró que fue por su hijo que estaba hospitalizado”.

Noboa confesó que no tiene contacto con el estratega argentino, sin embargo no niega de poder dialogar con él. “Siempre tuve una buena relación con él”.