El cuerpo médico le realizó una ecografía para dictaminar la lesión del ecuatoriano. El diagnóstico fue “pequeña fractura en su rótula izquierda”, así lo confirmó el Education First-Easy Post.

"Ha sido la etapa más dura de mi vida. Sabía que estaba al 100% preparado para ese Tour de Francia y lamentablemente por una caída me tuve que ir a como quien dice a la casa. No podía continuar, tenía una rotura de rótula y eso no me permitió seguir", dijo en una entrevista con Ecuavisa.com (el 16 de febrero 2024).

El Tour de Francia es el principal objetivo de Carapaz para este 2024, ya que no podrá defender su medalla de oro, lograda en Tokio 2020, en los siguientes Juegos Olímpicos, que se desarrollarán del 26 de julio al 11 de agosto.