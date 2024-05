El ciclista ecuatoriano, Richard Carapaz, está molesto con el Presidente de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo, Santiago Rosero, por el reglamento con el que se escogerá al ciclista que represente al país en los Juegos Olímpicos de París 2024. La Federación Ecuatoriana de Ciclismo en marzo estableció tres parámetros para elegir al ciclista que representará al país en esta competencia. Para otorgar dicho cupo, el ciclista deberá tener la mayor cantidad de puntos entregados y resultados de pruebas de un día por la Unión de Ciclismo Internacional (UCI) en el Individual World Ranking de un día del 1 de enero al 21 de mayo. En una entrevista con Ecuavisa.com, Richard Carapaz dijo que es una injusticia lo que está haciendo la Federación Ecuatoriana de Ciclismo con él y que se ha ganado el derecho de participar en los Juegos Olímpicos de París 2024. Lea también: Santiago Rosero sobre las declaraciones de Richard Carapaz: "Primero me sorprendió y luego me decepcionó"

¿Qué sintió cuando escuchó las declaraciones del presidente de la Federación de Ciclismo de Ecuador? Bueno, al final me esperaba, hemos escuchado a Santiago y solo han sido acusaciones, intentando defenderse de algo que es una realidad. Sabemos que ahora, el presidente de la Federación no está en una buena posición y lo único que ha hecho es atacarme. Él nunca habló de lo que nosotros estábamos estipulando del reglamento, que se lanzó en marzo, cuando realmente debería haberse publicado después de la primera olimpiada.



¿Santiago Rosero fue su amigo? No, ninguna amistad, era un conocido más.

¿Cree que pueda tratarse de un tema dirigido? No me queda otra opción más que pensar eso, porque lo único que ha hecho es defenderse e intentar atacar, realmente me parece algo como muy mediocre. Los ecuatorianos deben conocer que no estamos bien guiados, sobre todo en la Federación de Ciclismo, y no es culpa de toda la Federación, sino del presidente, quien la encabeza. Nos hace quedar mal a un grupo de personas y como te dije al final, él nunca ha esclarecido el tema como debería haberlo hecho. ¿Usted siente que ha recibido el apoyo de la Federación de Ciclismo? Al final nosotros no dependemos mucho de la Federación, realmente nosotros los que estamos en el World Tour, normalmente toda nuestra preparación lo hacemos a través de nuestros equipos, la indumentaria y casi todo lo que tiene que ver con las participaciones internacionales. Nosotros nunca hemos molestado a la Federación, simplemente hemos solicitado las licencias para las convocatorias de Panamericanos o Mundiales.

¿Por qué usted no le contestó el teléfono a Santiago Rosero? De él no he recibido ni una llamada, tengo un mensaje que lo puedo comprobar y él lo sabe bien. Siempre he sido yo el que tiene que llamarle. No sé cuál es la posición de Santiago, tampoco sé por qué toma de esta manera esta situación.

¿Cree usted que la Federación de Ciclismo quiere crear una rivalidad entre usted y Narváez? Con Jhonatan (Narváez) no tengo ningún problema, pero siempre intentan sacar más cosas negativas como para que haya ese pleito. Yo hablé con él porque quería saber su posición, al final me dijo 'si me vienen a ofrecer el cupo para París porque tengo que decir que no'. Yo entiendo su posición. Si vienen a decirme a mí que si quiero ir a los Juegos de Los Ángeles 2028, obvio que voy a decir que sí. Entonces claro, yo también me pongo en la posición de él y le entiendo, está muy bien. Pero la Federación son los que quieren hacer polémica de algo que ya no tiene ningún sentido. Santiago se excusa con lo de la Wild Card, pero podía haber solicitado el año pasado y no esperar a no a abril. Además, el reglamento está hecho para dos personas. No se toma en cuenta al resto de los ciclistas que están en el World Tour (Jefferson Cepeda, Jonathan Caicedo, Alexander Cepeda, Martín López). ¿Cree que si va Narváez hay posibilidad de conseguir otra medalla de oro en estos Juegos Olímpicos? Por estadísticas es muy difícil. Creo que la Federación tenía que tomar en cuenta la preparación de cada uno, con esto quiero decir, que el entrenamiento de cada deportista para cada evento se prepara de una manera distinta. Por ejemplo, Narváez ha empezado muy temprano en Australia, su objetivo eran las clásicas de primavera y el Giro de Italia. La preparación para los Juegos Olímpicos debe ser muy adecuada yendo al Tour de Francia, porque si tú te pones a observar las estadísticas, los que han sido campeones olímpicos, en el último siglo, siempre han salido del Tour. Se hablan de aspectos técnicos, pero esto no se toma en cuenta. Es un trabajo mediocre el que está haciendo la Federación y deja mucho que desear. Yo simplemente estoy pidiendo lo que es mío. Me siento atacado porque es una injusticia desde el momento que hicieron ese reglamento.

¿Considera que los Juegos Olímpicos de París 2024 pueden ser sus últimos? No te lo puedo decir, la verdad en el ciclismo es un deporte de alto riesgo y todo puede pasar. Al final me haría mucha ilusión y si lo pienso no, si puedo ir a una olimpiada más, o sea, para mí va a ser un éxito, porque no cualquiera va a unos olímpicos. Al final me gustaría seguir hasta los siguientes Juegos que es en Los Ángeles. Pero muchas cosas pueden pasar en el camino. Creo que hay que centrarnos primero en París y luego pensaré en el futuro.