Siguiendo estos parámetros, Carapaz no podría defender su medalla de oro conseguida en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. La Locomotora del Carchi, hasta el momento, tiene 529 puntos, contra 1072 de Narváez.

Sin embargo, Rosero aclaró que "la decisión del entrenador será la que más pese en la elección del ciclista a París 2024"

Ante esta situación, Richard Carapaz siente indignación y decepción por cómo la FEC ha manejado la situación de los cupos de Ecuador para los Juegos Olímpicos.

Sobre estas declaraciones, el presidente de la FEC mencionó: "Primero me sorprendió y luego me decepcionó. A una persona que tiene la posibilidad de ayudar a que el ciclismo salga adelante únicamente se ha dedicado a criticar a un ente, no desde ahora, sino desde siempre".

"Richard no ha cogido nuestras llamadas telefónicas. Un día me llamó él e inmediatamente le contesté y le comenté en que status estaba el pedido del segundo cupo olímpico", agregó.

Rosero dialogará personalmente con el Presidente de la Unión de Ciclismo Internacional, David Lappartient, en el Campeonato Panamericano de Ruta en Brasil.

Lea también: Jhonatan Narváez: "He conseguido seguir al mejor del mundo en subida. Hoy es una victoria especial"