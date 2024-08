Richard Carapaz: “La Vuelta me trae buenos recuerdos. Me emociona mucho estar aquí”

No obstante, en su opinión, el nivel de exigencia será similar porque " los equipos llegan con buenas expectativas , será una buena Vuelta".

"La Vuelta me trae buenos recuerdos. Me emociona mucho estar aquí. En España he corrido mucho", ha comentado.

Así mismo, Carapaz explicó que no ha vuelto a Ecuador desde febrero, después de correr en la Vuelta a Colombia, y aún espera varias carreras.