La joven luchadora no olvida de dónde viene ni quién ha sido su principal inspiración. "Cada que veo a mi mamá, recuerdo cuando ella trabajaba y yo decía que quería sacarla adelante , con esfuerzo, no tenía para comprame ni unos zapatos, pero yo quería comprarle una casa y gracias a Dios voy a poder cumplir ese sueño. Estoy bendecida por todo esto", compartió emocionada, al borde de las lágrimas, reconociendo el sacrificio que su madre hizo por ella.

Desde que se colgó la presea, Lucía, de 23 años, no ha dejado de vivir la euforia de su logro. Así se lo contó a Ecuavisa en un conversatorio en Guayaquil, organizado por uno de sus auspiciantes: "Dormí con mi medalla, no me la quería quitar. Me levanté para desayunar y seguía con ella" , confesó con una sonrisa llena de orgullo.

Esta conexión con sus raíces es lo que la impulsa a seguir luchando: "He tenido muchas derrotas, me costaron días, semanas y hasta meses de no querer levantarme, pero siempre pude decir que yo puedo, puedo seguir adelante. Me miro al espejo y me doy ánimos, por eso soy La Tigra".

Con una fuerza que va más allá de lo físico, Lucía sabe que su apodo es más que merecido: "Me gusta mucho que me digan La Tigra, porque soy fuerte en cada combate. Allá en París sentía muchas emociones, que estaba en lo más grande del mundo, porque Ecuador me estaba viendo y es algo que me motivaba".

Pero Lucía no se conforma con la plata; ya tiene la mira puesta en Los Ángeles 2028, donde promete luchar por el oro: "Se viene un ciclo olímpico muy competitivo, voy a buscar la medalla de oro en Los Ángeles 2028".

Además, la luchadora de espíritu indomable sueña con llevar su talento al octágono de la UFC: