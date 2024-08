Pintado , realizó un hincapié en la estrategia y expectativas que tenía antes de dar comienzo a su carrera donde luego conseguiría el oro olímpico, "antes de la competencia en París estaba nervioso , me puse a llorar . Mi hijo me trasmitió tranquilidad".

"En las primeras vueltas el objetivo era mantenerme en el grupo de los líderes para al final meter la sexta velocidad . Yo creí que me faltaban dos vueltas, pero cuando escuché la campana me di cuenta de que tenía que sacar la sexta y prácticamente dejar todo . Cuando faltaban los últimos 200 metros sabía que lo iba a conseguir“, confesó Daniel muy emocionado.

Glenda Morejón también recordó su infancia e inicios en este duro deporte, "mi padre nos motivó a hacer deporte. Su historia es muy dura, de constancia y superación. Yo quería estar en casa y jugar con mis vecinos, pero mis hermanos me llevaron a los entrenamientos, yo jugaba ahí y recogía flores".

"Mi primera competencia la gané a los cinco años. Luego me retiré y retomé en mi adolescencia. Empecé desde el 2013 a entrenar constantemente y ahora vemos los frutos que son de años de trabajo", agregó Morejón.

Así mismo, Anahí Suárez, atleta que estuvo presente en los 200 metros planes, también presente en el conversatorio, compartió ciertos capítulos de su vida.

"Mi mamá no me daba permiso para ir a las pruebas de selección. Me tuve que escapar por la ventana para unirme a los primeros entrenamientos", confesó Suárez.

"A lo largo de los años aprendí a reponerme de los tropiezos. Antes de llegar a París me enteré de la muerte de mi padrastro y ya en París corrí con el alma. Los resultados que obtuve no fueron los deseados", finalizó la atleta.