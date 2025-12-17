Opinión Estadio
17 dic 2025 , 15:11

Pacho, en el Olimpo, 59 años después de Spencer

El defensor del PSG se consagró campeón de la Copa Intercontinental 2025 y se convirtió en el primer ecuatoriano en lograrlo desde Alberto Spencer

   
  • Pacho, en el Olimpo, 59 años después de Spencer
    William Pacho (de rodillas) y sus compañeros del PSG celebran el título de la Copa Intercontinental, ganada en penales al Flamengo.( AFP )
Fuente:
Propio
user placeholder

Marco Carrasco
Canal WhatsApp
Newsletter

El fútbol ecuatoriano vuelve a escribir una página dorada en su historia. Willian Pacho se consagró campeón de la Copa Intercontinental 2025 con el Paris Saint-Germain, convirtiéndose en el primer ecuatoriano en levantar este trofeo desde Alberto Spencer, quien lo ganó en dos ocasiones con Peñarol, en 1961 y 1964.

La final, disputada este miércoles en Qatar, enfrentó al PSG —campeón de Europa— con Flamengo de Gonzalo Plata, que llegó a la definición como campeón vigente de la Copa Libertadores.

El equipo francés se impuso en los penales, con una brillante actuación de su arquero, y confirmó su dominio internacional, con Pacho como parte del plantel campeón, consolidando así un año histórico para el defensor tricolor, que fue incluido en el once ideal de The Best FIFA.

Del lado brasileño también hubo presencia ecuatoriana. Gonzalo Plata integró el plantel de Flamengo que disputó la final intercontinental, lo que aseguró, independientemente del resultado, que Ecuador volviera a tener representación en la definición del título mundial de clubes, un hecho poco frecuente en la historia del torneo.

Con la consagración del PSG, Pacho se suma a un club extremadamente exclusivo en el fútbol ecuatoriano. Durante casi seis décadas, el único compatriota que había logrado coronarse campeón intercontinental fue Alberto Spencer, leyenda absoluta del balompié sudamericano.

El “Cabeza Mágica”, nacido en Ancón, provincia de Santa Elena, levantó el trofeo en 1961 y 1964 con Peñarol. En ambas finales fue protagonista determinante: marcó un doblete ante Benfica en la primera consagración y anotó tres de los cuatro goles aurinegros frente al Real Madrid en la segunda. Aquellas gestas lo elevaron al Olimpo del fútbol continental y lo consolidaron como el máximo goleador histórico de la Copa Libertadores, con 54 tantos.

Hoy, 59 años después de aquella última coronación de Spencer ante el Real Madrid, Ecuador vuelve a tener un campeón intercontinental. Willian Pacho, con apenas 23 años, no solo rompe una larga espera, sino que confirma el crecimiento sostenido del futbolista ecuatoriano en la élite mundial.

De Santa Elena a París, y con presencia tricolor en ambos finalistas, el nombre de Ecuador vuelve a figurar entre los campeones del mundo. Esta vez, la historia la firma Willian Pacho.

Temas
PSG
Flamengo
Copa Intercontinental
Alberto Spencer
Willian Pacho
París
Noticias
Recomendadas