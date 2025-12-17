Pacho, en el Olimpo, 59 años después de Spencer

El fútbol ecuatoriano vuelve a escribir una página dorada en su historia. <b>Willian Pacho</b> se consagró <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/envivo-flamengo-psg-gonzalo-plata-willian-pacho-final-resultado-copa-intercontinental-MD10574686 target=_blank>campeón de la Copa Intercontinental 2025</a> con el <b>Paris Saint-Germain</b>, convirtiéndose en el primer<b></b><b></b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/boletin-estadio-newsletter/willian-pacho-psg-historia-11-ideal-the-best-fifa-PD10570429 target=_blank></a> <b></b> <b></b><b></b><b></b><b></b>