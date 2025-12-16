Opinión Estadio
16 dic 2025 , 13:24

Pacho y su lugar en la historia

La inclusión de Willian Pacho en el 11 ideal del premio The Best de la FIFA es un mensaje claro: el futbolista ecuatoriano ya no aspira únicamente a llegar a Europa, sino a dominarla.

   
  • Pacho y su lugar en la historia
    Willian Pacho, del PSG, en una imagen de archivo cuando su equipo venció al Tottenham en la Champions.( EFE )
Fuente:
Propio
user placeholder

Marco Carrasco
Canal WhatsApp
Newsletter

William Pacho ha vuelto a grabar su nombre en la historia al integrar el 11 ideal del premio The Best de la FIFA, un reconocimiento reservado únicamente para los mejores del planeta.

No se trata de un premio simbólico ni de una mención exótica. El once anunciado en Doha reúne a figuras que marcan época: Jude Bellingham, Pedri, Lamine Yamal, Virgil van Dijk, Achraf Hakimi o Gianluigi Donnarumma.

En ese contexto, la presencia de William Pacho no es una concesión ni una cuota regional; es el resultado directo de rendimiento, jerarquía y continuidad al más alto nivel competitivo.

Además, este reconocimiento redefine el lugar del futbolista ecuatoriano en la élite mundial. A su corta edad, Pacho sigue acumulando hitos que, hasta hace poco, parecían inalcanzables para un jugador tricolor.

Recordemos que Willian fue el primer ecuatoriano en ganar la Champions League, ahora integra el 11 ideal de la FIFA y mañana el PSG de Pacho disputará la final de la Copa Intercontinental contra el Flamengo de Gonzalo Plata.

Pacho ha logrado algo que históricamente ha sido complejo para el futbolista ecuatoriano: consolidarse como titular y determinante en un club dominante de Europa.

En el PSG, campeón absoluto de la temporada —Liga, copas domésticas, Champions League y Supercopa de Europa—, el ecuatoriano no solo fue parte del proyecto, sino una pieza clave de una estructura que brilló tanto colectiva como individualmente.

No es casualidad que el club parisino sea el más representado en el once ideal, ni que Ousmane Dembélé haya sido elegido mejor jugador del año y Luis Enrique el mejor entrenador.

En ese ecosistema de estrellas, Pacho destacó por virtudes que no siempre reciben reflectores: lectura táctica, solvencia en el uno contra uno, salida limpia desde el fondo y una madurez impropia de su edad. El central ecuatoriano juega con la serenidad de quien entiende el juego antes de que el juego lo alcance. Y eso, en la élite, es oro puro.

William Pacho no solo compite, sino que lidera; no solo participa, sino que marca tendencia. Su inclusión en el 11 ideal de The Best es un mensaje claro: el futbolista ecuatoriano ya no aspira únicamente a llegar a Europa, sino a dominarla.

Lo más impactante es que esta historia recién comienza. Pacho es joven, pero su hoja de vida ya es histórica. Champions League, protagonismo en uno de los clubes más poderosos del mundo y ahora un lugar entre los once mejores futbolistas del año según la FIFA. No es exageración afirmar que estamos ante un punto de inflexión.

En un fútbol global donde el respeto se conquista partido a partido, Willian Pacho ya se ha ganado un sitio que nadie podrá discutir.

Temas
PSG
FIFA
premios The Best
Willian Pacho
París
Catar
Noticias
Recomendadas