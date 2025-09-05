Beccacece, el despreocupado...

La <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/paraguay-ecuador-resultado-en-vivo-eliminatorias-2026-OH10060943 target=_blank>Selección de Ecuador</a> empató 0-0 frente a Paraguay en Asunción y ya suma <b>cuatro partidos consecutivos sin marcar un gol</b> en las Eliminatorias. El punto en Asunción solo sirve para la anécdota; lo <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/deportes/futbol-internacional/beccacece-ecuador-seleccion-eliminatorias-mundial-2026-GH10062455 target=_blank></a><b></b> <b></b> <i></i> <b></b><b></b> <b></b>