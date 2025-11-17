X, de Elon Musk, añadirá etiquetas de país a las cuentas para combatir bots

X, la red social propiedad de Elon Musk, está implementando una serie de cambios enfocados en aumentar la transparencia y, según la compañía, combatir de manera más efectiva a las cuentas automatizadas. La nueva medida, reportada esta semana, consiste en añadir etiquetas de país a los perfiles de los usuarios, revelando la ubicación geográfica aproximada desde donde publican.

Esta nueva función muestra la ubicación basada en los datos de conexión del usuario. Aunque se implementa gradualmente en los perfiles, los informes indican que la configuración actual no permite desactivarla por completo. El usuario solo puede elegir si desea mostrar su país o su región, lo que ha generado preocupación sobre la privacidad de los datos.

El equipo de Musk defiende la medida al afirmar que proporciona mayor transparencia en la plataforma, la cual históricamente ha lidiado con el problema recurrente de los bots. Estas cuentas falsas a menudo se usan para inflar seguidores o lanzar proclamas automatizadas con el fin de manipular la relevancia de ciertos temas.

