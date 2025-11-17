X, de Elon Musk, añadirá etiquetas de país a las cuentas para combatir bots

<b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/x target=_blank>X</a>, la red social propiedad de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/elon-musk target=_blank>Elon Musk</a>,</b> está implementando una serie de cambios enfocados en aumentar la transparencia y, según la compañía, combatir de manera más efectiva a las cuentas<b></b> <b></b><b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/safaris-humanos-de-civiles-ricos-en-sarajevo-bosnia-y-herzegovina-DG10434043 target=_blank></a></b>