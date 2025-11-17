Estilo
X, de Elon Musk, añadirá etiquetas de país a las cuentas para combatir bots

La antigua Twitter introduce una nueva función que revelará la ubicación geográfica (país o región) de los usuarios, basada en los datos de su conexión.

   
    Perfil de Elon Musk en su red social X, antes llamada Twitter( Composición por Ecuavisa )
Redacción
X, la red social propiedad de Elon Musk, está implementando una serie de cambios enfocados en aumentar la transparencia y, según la compañía, combatir de manera más efectiva a las cuentas automatizadas. La nueva medida, reportada esta semana, consiste en añadir etiquetas de país a los perfiles de los usuarios, revelando la ubicación geográfica aproximada desde donde publican.

Esta nueva función muestra la ubicación basada en los datos de conexión del usuario. Aunque se implementa gradualmente en los perfiles, los informes indican que la configuración actual no permite desactivarla por completo. El usuario solo puede elegir si desea mostrar su país o su región, lo que ha generado preocupación sobre la privacidad de los datos.

El equipo de Musk defiende la medida al afirmar que proporciona mayor transparencia en la plataforma, la cual históricamente ha lidiado con el problema recurrente de los bots. Estas cuentas falsas a menudo se usan para inflar seguidores o lanzar proclamas automatizadas con el fin de manipular la relevancia de ciertos temas.

Persona sosteniendo su celular en la mano con la red social X abierta
Persona sosteniendo su celular en la mano con la red social X abierta ( Marten Bjork [Unsplash] )

Sin embargo, varios expertos en tecnología señalan que esta medida tiene sus limitaciones. Indican que resulta fácil saltarse la verificación precisa de la ubicación usando herramientas como una VPN (Red Privada Virtual). Clientes de VPN o incluso navegadores con esta funcionalidad incorporada permiten a los usuarios ocultar su ubicación real, poniendo vallas a un campo que siempre encuentra maneras de evadirlas.

La nueva etiqueta de país se suma a otros cambios recientes introducidos en la plataforma. Aunque la intención declarada de X es mejorar la autenticidad y seguridad, estas nuevas funciones continúan generando debate entre la comunidad de usuarios, quienes se encuentran en la expectativa sobre el futuro de la red social.

