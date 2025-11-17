El tren que flota a 500 km/h: Maglev de Japón deja sin palabras a los reporteros

La tecnología detrás de esta hazaña se llama SC Maglev, el resultado de décadas de investigación en Japón. El mecanismo se basa en la suspensión electrodinámica (EDS), que permite que el tren no tenga ruedas tocando el suelo. En lugar de eso, flota a pocos centímetros de la guía una vez que alcanza una velocidad determinada.

Un video reciente en redes sociales muestra la reacción de asombro de varios reporteros japoneses al presenciar la alta velocidad del tren Maglev . Este vehículo futurista se mueve a una velocidad de 500 kilómetros por hora, un ritmo que hace que los paisajes pasen como un destello.

Este medio de transporte ha roto récords mundiales. En pruebas tripuladas, el Maglev japonés logró alcanzar una marca histórica de 603 kilómetros por hora. Esta cifra supera con creces los registros de otros trenes de levitación magnética operativos en el mundo y pone a Japón en la cima de la tecnología ferroviaria.

El proyecto más ambicioso que usa esta tecnología es la línea Chuo Shinkansen, prevista para conectar ciudades clave. Aunque el costo de construcción de esta línea supera los 11 billones de yenes (decenas de miles de millones de dólares), busca traducir esos récords de velocidad en viajes cotidianos mucho más rápidos, eficientes y notablemente cómodos para los pasajeros.

Para el viajero, subir a un Maglev significa moverse en un vehículo que literalmente "flota", recorriendo distancias en tiempos drásticamente reducidos. Esta apuesta por un sistema de transporte del futuro, con velocidad superior a los 500 km/h y un confort notable, posiciona a Japón como el referente mundial en movilidad ferroviaria de alta tecnología.

