El tren que flota a 500 km/h: Maglev de Japón deja sin palabras a los reporteros

Un video reciente en redes sociales muestra la <b>reacción de asombro de varios reporteros <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/japon target=_blank>japoneses</a> al presenciar la alta velocidad del <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/tren-bala target=_blank>tren Maglev</a></b>. Este vehículo futurista se mueve a una velocidad de <b></b><b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/chile-celebrara-segunda-vuelta-entre-jara-kast-DG10433330 target=_blank></a></b>