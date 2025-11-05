Tecnología
Jetson ONE, el auto volador personal que no requiere licencia de piloto

La aeronave eléctrica de despegue vertical, inspirada en un Fórmula 1 del aire, ya agotó sus modelos hasta 2027 y marca el inicio de una nueva era en la movilidad aérea.

   
    Fotografía en primera persona de como se ve conducir un Jetson ONE( Jetson )
La fantasía de la aviación personal, popularizada por dibujos animados como Los Supersónicos, se hace realidad con el Jetson ONE. Este vehículo eléctrico de despegue y aterrizaje vertical (eVTOL) sueco es esencialmente un dron monoplaza de gran tamaño. Su diseño, que recuerda a un auto de carreras, utiliza una estructura ultra ligera de aluminio y fibra de carbono propulsada por ocho motores eléctricos y controlada por una computadora de vuelo que promete una experiencia intuitiva.

El atractivo principal del Jetson ONE reside en su accesibilidad y rendimiento. Alcanza una velocidad máxima de 102 km/h (63 mph) y puede volar hasta una altitud de 457 metros, con una autonomía de vuelo de aproximadamente 20 minutos. Lo revolucionario es su regulación en Estados Unidos: no requiere licencia de piloto para operar, ya que se ajusta a la normativa de ultraligeros de la FAA, aunque sí exige un curso de formación breve de cinco días.

La seguridad es el punto clave que la compañía enfatiza para hacer creíble la promesa de un vehículo aéreo personal. El Jetson ONE incorpora una celda de seguridad inspirada en los autos de carrera, sistemas de redundancia que le permiten seguir volando si pierde un motor, un sistema de aterrizaje automático y un paracaídas balístico de rápida respuesta. Además, utiliza sensores LiDAR para evitar obstáculos, cualidades que buscan infundir confianza en sus usuarios.

La demanda por esta aeronave es prueba de que el mercado está listo. A un precio de USD 128.000 (que subirá a USD 148.000 a partir de noviembre), el Jetson ONE agotó sus modelos de 2025 y 2026. Los nuevos pedidos tienen una fecha de entrega estimada para 2027 o incluso 2028, un reflejo del interés global, con más de 500 unidades ya reservadas.

La primera entrega de esta tecnología se realizó en septiembre de 2024 a Palmer Luckey, un visionario de la tecnología conocido por ser el fundador de Oculus VR. Este hito, concretado en California, no solo marcó el inicio de la distribución global, sino que también sirvió como testimonio de la facilidad de uso, pues Luckey solo necesitó 50 minutos de entrenamiento en tierra antes de pilotar.

Más allá del ocio personal, el Jetson ONE ya demuestra potencial en áreas críticas. La empresa colaboró con el servicio de rescate montañés de Polonia (GOPR) en los Montras Tatra, donde el vehículo probó su agilidad para realizar operaciones de rescate en zonas de difícil acceso. Su capacidad ultraligera y rápida implementación abre una nueva era para los equipos de primera respuesta y las soluciones médicas avanzadas en emergencia.

El Jetson ONE no es solo un juguete costoso; es un cambio de paradigma en el transporte. Aunque su autonomía de 20 minutos lo limita actualmente a vuelos cortos y recreativos, el éxito de sus ventas y su potencial aplicación en rescates señalan una dirección clara: los cielos pronto estarán disponibles para todos. El desafío ahora es escalar la producción y expandir las capacidades de esta prometedora tecnología.

