WhatsApp: Falla de seguridad permite acceder a 3 500 millones de cuentas

Los técnicos del <b>grupo de investigación en Seguridad y Privacidad</b> de la <b>Facultad de Informática de Viena</b> explotaron un <b>fallo de seguridad</b>, permitiendo el <b>acceso</b> a información privada de 3 500 millones<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/whatsapp target=_blank></a> <a rel=nofollow href=https://www.ecuavisa.com/tendencias/tecnologia/caida-masiva-de-whatsapp-web-MA9929068></a> <b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b> <a rel=nofollow href=https://www.ecuavisa.com/tendencias/tecnologia/por-que-no-tienes-las-ultimas-funciones-de-whatsapp-EL9926521></a>