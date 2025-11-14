Tecnología
Ahora se podrá crear mensajes grupales en Chat GPT

OpenAI lanzó su plan piloto para chats grupales en cuatro países, donde se incluirá como un participante más.

   
    ChatGPT ( Internet )
La nueva experiencia de chats grupales ha puesto en marcha su plan piloto en Japón, Nueva Zelanda, Corea del Sur y Taiwán. En la aplicación de inteligencia artificial ChatGPT se podrá planificar trabajos, viajes, investigar e interactuar hasta con 20 personas.

Hasta ahora, se ha podido mantener conversaciones en las que solo participaba la persona y el propio asistente. Sin embargo, la compañía liderada por Sam Altman pretende ir más allá y ofrecer unir a varias personas y su asistente en una misma conversación para facilitar la colaboración a la hora de llevar a cabo cualquier tipo de tarea.

En este sentido, OpenAI ha comenzado a probar los chats grupales en su aplicación de ChatGPT, tanto para dispositivos móviles como en la web, de manera que varias personas, ya sean familiares, amigos o compañeros, podrán interactuar en un mismo espacio compartido con el asistente de IA.

Por el momento, se trata de una prueba piloto que se ha lanzado para los usuarios de ChatGPT con los planes gratuitos, Go, Plus y Pro, aunque la idea es expandir este servicio a más regiones y planes del asistente, como ha detallado la compañía en un comunicado en su blog.

Por lo tanto, con los chats grupales, los usuarios podrán participar en una misma conversación con ChatGPT ya sea para planificar eventos grupales, como para tomar decisiones o desarrollar ideas en conjunto. Por ejemplo, estas conversaciones permiten utilizar la IA para organizar el itinerario de un viaje de fin de semana, comparar destinos o crear una lista de equipaje con la participación y el seguimiento de todos los miembros.

¿Cómo funcionará esta nueva experiencia?

Para iniciar un chat grupal bastará con tocar el icono de personas situado en la esquina superior derecha del chat y agregar a los usuarios que conformarán el grupo. Al incluir a alguien a un chat ya existente, se deberá crear una copia de la conversación para mantener el chat original separado.

Los usuarios también pueden invitar a otras personas a unirse al chat grupal mediante el envío de un enlace, y cualquier persona del grupo podrá compartir el enlace con otros usuarios. Para poder identificar a cada miembro, cada uno deberá configurar un perfil con su nombre, nombre de usuario y una fotografía.

Igualmente, la compañía ha detallado que los usuarios deben aceptar la invitación para unirse al chat grupal y salir cuando quieran de la conversación. También pueden eliminar a otros miembros, excepto al creador del grupo.

Se debe tener en cuenta que si hay usuarios menores de 18 años ChatGPT reducirá automáticamente la exposición a contenido sensible para todos los participantes.

Los chats grupales se agruparán en una nueva sección situada en la barra lateral de la aplicación. Así, se ha de tener en cuenta que estas conversaciones son independientes de los chats privados y, por tanto, el historial personal de ChatGPT no se comparte con ningún otro usuario en estas conversaciones grupales.

OpenAI también ha especificado que las respuestas del asistente se generarán con el modelo recién presentado GPT-5.1, que ha sido entrenado con comportamientos sociales para chats grupales. Es decir, es capaz de seguir el flujo de la conversación, decidiendo cuándo responder y cuándo guardar silencio según el contexto.

Se trata de una prueba, por lo que la compañía ha detallado que continuarán mejorando la función de chats grupales a medida que reciban comentarios de los usuarios.

