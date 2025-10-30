Tecnología
30 oct 2025 , 15:39

Empresa de EE. UU. presenta Neo, un robot humanoide para tareas del hogar

La empresa 1X Technologies presento a NEO un robot humanoide con inteligencia artificial destinado a realizar tareas del hogar como lavar ropa, ordenar objetos o pasar la aspiradora.

   
Una empresa estadounidense, 1X Technologies, presentó este martes Neo, un robot humanoide con inteligencia artificial (IA) pensado para realizar las tareas del hogar, que estará disponible en EE.UU. en 2026 con un precio de USD 20 000.

Según un comunicado, Neo es "el primer robot humanoide listo para el consumidor" y llegará a los primeros usuarios "con la capacidad de hacer tareas básicas", pero necesitará sesiones con un experto de la empresa que le enseñe a hacer cada nueva tarea.

En el vídeo promocional en X, de casi 10 minutos y con una calidad cinemática, el fundador y consejero delegado de 1X, Bernt Bornich, explica que la idea es que Neo devuelva el tiempo a las personas para que estas lo dediquen a las cosas que consideran importantes.

Bornich, que describe la experiencia de vivir con el robot como mágica, invita a encargar por adelantado el robot, disponible en tres colores neutros, por USD 20 000, con fecha de entrega en 2026 en EE.UU., o una suscripción mensual de USD 499, con una entrega posterior.

Neo está inspirado en el personaje de Rosie, el robot doméstico de la serie de dibujos 'Los supersónicos', y visualmente se asemeja a un maniquí con cara, con dos ojos que son cámaras, unos círculos laterales que parecen oídos, y un revestimiento de tela que se puede lavar.

El responsable de producto y diseño, Dar Sleeper, explica en el vídeo que el robot combina IA y hardware para hacer tareas como lavar ropa, ordenar objetos o pasar la aspiradora de manera automatizada, y se puede controlar hablando con él o a través del teléfono inteligente.

1X señala que el robot supone un salto generacional gracias a sus manos articuladas y un cuerpo suave hecho de estructuras de polímero, y explica que tiene un peso de casi 30 kilogramos, puede levantar 68 kilos y transportar casi 25 kilos.

El vídeo destaca al robot como un "compañero" que vive en la casa con sus dueños y es capaz de conversar con un lenguaje natural e incluso bromear, además de "ver, oír y recordar cosas sobre el entorno", como dónde están guardados los objetos.

The Wall Street Journal, que probó el robot, señala la privacidad como un coste, pues la versión temprana requiere un humano que lo controla mientras hace tareas con unas gafas de realidad virtual y puede ver a través de las cámaras de sus ojos, aunque hay salvaguardas. La empresa planea vender Neo a otros mercados fuera de EE.UU. a partir de 2027, indica la nota.

