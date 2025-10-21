ChatGPT Atlas: el navegador de OpenAI con IA que busca competir con Google

OpenAI lanzó este martes <b>ChatGPT Atlas, un nuevo navegador</b> que permite usar la inteligencia artificial (IA) de<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/tendencias/tecnologia/openai-lanza-gpt-5-nuevo-modelo-avances-razonamiento-YL9904625 target=_blank> ChatGPT</a> en la web para ofrecer una<b> experiencia más personalizada </b>y que competirá con <b></b><b></b><b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/tendencias/tecnologia/china-origin-m1-cabeza-robotica-gestos-humanos-inquietantemente-realistas-OL10284965 target=_blank></a></b> <b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b><b></b> <b></b> <b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/tendencias/tecnologia/figure-03-nuevo-robot-humanoide-tareas-hogar-NF10267831 target=_blank></a></b> <b></b> <b></b> <b></b>