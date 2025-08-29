Un robot insecto que podría polinizar cultivos y explorar Marte

Un equipo de investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts o conocido como MIT, desarrolló un micro robot volador, tan liviano como un clip de papel, que es capaz de batir sus alas hasta 400 veces por segundo y ejecutar acrobacias aéreas. Inspirado en el vuelo de los abejorros, este avance de la robótica bioinspirada abre posibilidades en la polinización artificial, operaciones de rescate y exploración espacial. Lea más: Google presenta nano banana, su nuevo modelo de IA para crear y editar imágenes con Gemini

Robot insecto ( )

El prototipo, que emplea músculos artificiales y transmisiones innovadoras, ha alcanzado velocidades de hasta 2 metros por segundo y puede mantenerse en vuelo estacionario o realizar giros complejos. Además, el modelo más reciente logra flotar durante 1 000 segundos y ejecutar acrobacias como dobles flips.

Según los investigadores, estos robots podrían encargarse de la polinización en granjas verticales donde los insectos no pueden sobrevivir, e incluso cumplir este rol en cultivos fuera de la Tierra.