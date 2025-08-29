Tecnología
Un robot insecto que podría polinizar cultivos y explorar Marte

El micro robot, inspirado en los abejorros, puede batir sus alas 400 veces por segundo y realizar maniobras aéreas complejas.

   
    Robot insecto de MIT ( Internet )
Un equipo de investigadores del Instituto Tecnológico de Massachusetts o conocido como MIT, desarrolló un micro robot volador, tan liviano como un clip de papel, que es capaz de batir sus alas hasta 400 veces por segundo y ejecutar acrobacias aéreas. Inspirado en el vuelo de los abejorros, este avance de la robótica bioinspirada abre posibilidades en la polinización artificial, operaciones de rescate y exploración espacial.

Robot insecto
Robot insecto ( Internet )

El prototipo, que emplea músculos artificiales y transmisiones innovadoras, ha alcanzado velocidades de hasta 2 metros por segundo y puede mantenerse en vuelo estacionario o realizar giros complejos. Además, el modelo más reciente logra flotar durante 1 000 segundos y ejecutar acrobacias como dobles flips.

Según los investigadores, estos robots podrían encargarse de la polinización en granjas verticales donde los insectos no pueden sobrevivir, e incluso cumplir este rol en cultivos fuera de la Tierra.

Además de la agricultura, el tamaño compacto y la maniobrabilidad de estos robots los convierten en candidatos ideales para misiones de búsqueda y rescate en espacios reducidos, así como para inspecciones en entornos industriales de difícil acceso.

De manera paralela, el MIT también presentó un robot saltador, diseñado para misiones prolongadas en terrenos difíciles, que consume menos energía y puede adaptarse a superficies como hierba, hielo u hojas.

