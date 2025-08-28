Google presenta nano banana, su nuevo modelo de IA para crear y editar imágenes con Gemini

Google reveló oficialmente su modelo de inteligencia artificial nano banana, el motor detrás de Gemini 2 5 Flash Image, con el que los usuarios podrán crear y modificar imágenes a partir de instrucciones de texto de manera más precisa y natural.

El modelo, que permaneció en secreto durante sus pruebas iniciales, ya está disponible en la app de Gemini, Google AI Studio, Vertex AI y a través de la API, tanto para usuarios generales como para desarrolladores.

Lea más: Google Traductor estrena funciones con IA para aprender idiomas y traducir conversaciones en vivo

Entre sus principales funciones destacan: