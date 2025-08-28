Tecnología
28 ago 2025 , 12:33

Google presenta nano banana, su nuevo modelo de IA para crear y editar imágenes con Gemini

La herramienta promete más precisión en detalles como rostros y objetos, además de funciones avanzadas de edición visual.

   
  • Google presenta nano banana, su nuevo modelo de IA para crear y editar imágenes con Gemini
    Google nano banana ( Internet )
Fuente:
Redacción
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

Google reveló oficialmente su modelo de inteligencia artificial nano banana, el motor detrás de Gemini 2 5 Flash Image, con el que los usuarios podrán crear y modificar imágenes a partir de instrucciones de texto de manera más precisa y natural.

El modelo, que permaneció en secreto durante sus pruebas iniciales, ya está disponible en la app de Gemini, Google AI Studio, Vertex AI y a través de la API, tanto para usuarios generales como para desarrolladores.

Lea más: Google Traductor estrena funciones con IA para aprender idiomas y traducir conversaciones en vivo

Entre sus principales funciones destacan:

  • Preservación de detalles clave como rostros, animales y objetos, un problema común en otros modelos de IA.
  • Edición multi turno, que permite aplicar cambios sucesivos en una imagen sin tener que reiniciar el proceso.
  • Composición de imágenes, con la opción de unir elementos de diferentes fotos en un entorno digital creado desde cero.
  • Mezcla de estilos visuales, que transfiere patrones de un objeto a otro, como el diseño de alas de mariposa a un vestido.

    • Lea más: Gemini lanza editor de fotos con IA que transforma imágenes en segundos

    Google asegura que este avance no solo será útil para usuarios cotidianos, sino también para profesionales del diseño, la moda, el marketing y la creación de contenido digital.

    La empresa además integró sistemas de seguridad como marcas de agua visibles y el identificador invisible SynthID para combatir la manipulación visual y los deepfakes. Asimismo, mantiene restricciones en la generación de imágenes íntimas o sensibles.

    Con esta apuesta, Google intensifica la competencia con Adobe y otras tecnológicas en el terreno de la creación visual impulsada por IA, buscando liderar el mercado de la edición y generación de imágenes digitales.

    Temas
    inteligencia artificial
    Google
    edición
    imágenes
    IA
    Gemini
    Mundo
    Noticias
    Recomendadas