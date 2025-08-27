Google Traductor estrena funciones con IA para aprender idiomas y traducir conversaciones en vivo

<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/google target=_blank>Google</a> ha actualizado su aplicación Traductor <b>con nuevas herramientas impulsadas por </b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/inteligencia-artificial target=_blank>inteligencia artificial</a><b>, </b>IA, que buscan facilitar el aprendizaje de idiomas y la comunicación en tiempo real. <b>Una de</b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/tendencias/tecnologia/gemini-lanza-editor-fotos-con-ia-que-transforma-imagenes-PB10009413 target=_blank></a>