Tecnología
27 ago 2025 , 13:10

Google Traductor estrena funciones con IA para aprender idiomas y traducir conversaciones en vivo

La app permitirá practicar diálogos personalizados y ofrecerá traducciones en tiempo real en más de 70 idiomas.

   
Google ha actualizado su aplicación Traductor con nuevas herramientas impulsadas por inteligencia artificial, IA, que buscan facilitar el aprendizaje de idiomas y la comunicación en tiempo real.

Una de las principales novedades es la posibilidad de practicar conversaciones personalizadas, en las que los usuarios pueden simular situaciones reales según sus objetivos: viajar, estudiar, trabajar o socializar. La app permite elegir entre tres niveles básico, intermedio o avanzado y adaptarse conforme se avanza en la práctica.

De momento, la función se encuentra en fase beta y está disponible para usuarios que hablen inglés y quieran aprender español o francés, así como para quienes hablen español, francés o portugués y deseen aprender inglés.

La segunda gran novedad es la opción de traducir conversaciones en vivo, con audio y transcripciones en pantalla en más de 70 idiomas. Gracias a los modelos más recientes de reconocimiento de voz, la app puede separar sonidos y mostrar traducciones simultáneas en ambos dispositivos.

Según Google, la función de aprendizaje estará disponible inicialmente en: América, Australia, Nueva Zelanda, Singapur y varios países de Europa y África.

    • Mientras que la traducción en vivo llegará esta semana a Estados Unidos, India y México.

