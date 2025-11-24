Tecnología
24 nov 2025 , 10:17

China: un robot recorre más de 100 kilómetros y obtiene un récord Guinness

Durante la noche del 10 de noviembre de 2025 comenzó la travesía, que se extendió por tres días hasta su arribo el 13 de noviembre.

   
El reciente trayecto de un robot humanoide en China ha quedado registrado como una marca inédita en el ámbito tecnológico. AgiBot A2, desarrollado por la firma AgiBot Innovation, recorrió 106 kilómetros en una caminata interurbana que unió las ciudades de Suzhou y Shanghái sin interrupciones, fallas o desorientación.

Durante la noche del 10 de noviembre de 2025 comenzó la travesía, que se extendió por tres días hasta su arribo el 13 de noviembre. El desplazamiento continuo fue posible gracias a un sistema de baterías modulares que permite intercambiar los componentes energéticos sin necesidad de que el robot se detenga.

Tecnologías clave detrás del recorrido

En su estructura operativa, AgiBot A2 incorpora tecnologías diseñadas para mantener la estabilidad durante largas distancias. Algoritmos de equilibrio y control coordinan los movimientos para evitar tropiezos, incluso en zonas con irregularidades o cambios de superficie.

A lo largo del trayecto, la navegación estuvo guiada por un conjunto de sensores avanzados. El robot integró dos módulos GPS, sistemas LiDAR para medición de distancias y sensores infrarrojos de profundidad, lo que facilitó su orientación entre calles, puentes, aceras y áreas con iluminación variable.

Sensores, equilibrio y autonomía: la base del desempeño del robot

En cuanto a desempeño, el recorrido incluyó asfalto, baldosas y rampas, respetando las normas de tránsito mientras se desplazaba. La autonomía fue reforzada por su sistema de baterías intercambiables, que permitió mantener la actividad continua durante los tres días.

Según la empresa desarrolladora, AgiBot A2 forma parte de una línea de modelos que comenzó con Raise A1, de perfil industrial, 1,75 metros de altura y 53 kilogramos de peso. La serie Yuanzheng, a la cual pertenece el robot del récord, representa su evolución hacia escenarios más complejos y dinámicos.

El recorrido de más de 100 kilómetros se realizó en condiciones reales de entorno urbano.

Su capacidad para desplazarse de manera prolongada y orientarse en ambientes con tráfico y variaciones de luz abre posibilidades para su aplicación en transporte, supervisión y logística urbana.

Tras el trayecto, la compañía reportó un desgaste en las suelas del robot debido a la actividad continua, algo previsto tras varios días de movimiento.

