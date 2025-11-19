Mark Zuckerberg apuesta por un futuro sin celulares con sus nuevos lentes inteligentes

Una nueva apuesta tecnológica llegó de la mano del CEO de <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/tendencias/tecnologia/meta-entrenara-chatbot-no-hablen-de-suicidio-sexo-adolescentes-MC10039775 target=_blank>Meta,</a> Mark Zuckerberg, <b>quien reveló las Ray-Ban Display, </b>unos lentes inteligentes que <b>integran pantalla y funcionan en conjunto con la Meta</b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/tendencias/tecnologia/dji-lanza-osmo-action-6-KB10443180 target=_blank></a> <b></b><b></b>