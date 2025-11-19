Tecnología
Mark Zuckerberg apuesta por un futuro sin celulares con sus nuevos lentes inteligentes

    Meta Ray-Ban Display une el estilo clásico de Ray-Ban con una pantalla incorporada capaz de mostrar mapas, mensajes y traducciones al instante.
Redacción
Una nueva apuesta tecnológica llegó de la mano del CEO de Meta, Mark Zuckerberg, quien reveló las Ray-Ban Display, unos lentes inteligentes que integran pantalla y funcionan en conjunto con la Meta Neural Band, una pulsera capaz de leer impulsos musculares para operar las funciones sin necesidad de tocar ningún dispositivo.

Desde el 30 de septiembre, los dispositivos se encuentran disponibles en tiendas seleccionadas de Estados Unidos por USD 799, y la compañía confirmó que su expansión continuará hacia Canadá, Francia, Italia y Reino Unido a inicios de 2026.

Una forma distinta de interactuar con la tecnología

En lugar de recurrir al teléfono con frecuencia, los usuarios podrán visualizar mensajes de WhatsApp, recibir indicaciones de navegación, acceder a subtítulos en tiempo real y hasta previsualizar fotografías directamente en los lentes, manteniendo la mirada al frente. Según el sitio oficial de Meta, el objetivo es permitir tareas rápidas sin interrumpir la actividad que se esté realizando.

La clave de esta interacción está en la pulsera EMG, que registra señales eléctricas generadas por los músculos antes de que se ejecuten de forma consciente.

Con un movimiento mínimo, como deslizar el pulgar, pellizcar los dedos o girar la muñeca, se pueden abrir mensajes, cambiar opciones o ajustar el volumen.

Meta Ray-Ban Display une el estilo clásico de Ray-Ban con una pantalla incorporada capaz de mostrar mapas, mensajes y traducciones al instante. ( RRSS )

Tecnología diseñada para adaptarse al usuario

De acuerdo con Meta, el sistema fue entrenado con información recopilada de casi 200 mil voluntarios, lo que permite que funcione desde el primer uso sin importar las diferencias físicas de cada persona.

La pulsera cuenta con 18 horas de autonomía, certificación IPX7 de resistencia al agua y está fabricada con Vectran, material presente en los airbags del Mars Rover para soportar desgaste diario.

¿Cómo serán los nuevos lentes con pantalla?

Los lentes pesan 69 gramos, se ofrecen en dos tamaños de marco y dos tonalidades, e incorporan lentes transitions, que se ajustan automáticamente a interiores y exteriores. La pantalla monocular integrada ofrece 42 píxeles por grado, suficiente para leer texto sin bloquear el campo visual, ya que se ubica al costado del ojo.

