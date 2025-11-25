Tecnología
El Green Friday impulsa el consumo responsable

El Green Friday surge como respuesta al impacto ambiental generado por las compras masivas del Black Friday.

   
A pocos días del mes de diciembre, las personas aprovechan para hacer sus compras previas a las festividades, por esta razón el Black Friday surge con ofertas y rebajas, celebrándose después del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos.

Este día se ha convertido en un símbolo del consumo masivo. Solo en 2023 se gastaron más de USD 9 800 millones en un solo día, según datos de Adobe Analytics. Sin embargo, cada vez más consumidores se cuestionan este modelo y buscan alternativas que combinen ahorro y conciencia ambiental.

Historia del Green Friday

Ese cambio de mentalidad ha dado fuerza al Green Friday, un movimiento nacido en Europa hace casi una década y que empieza a ganar peso entre jóvenes y familias que buscan reducir su impacto ambiental.

"El Green Friday no pretende eliminar los descuentos, sino darles un propósito más consciente. Su objetivo es animar a los consumidores a pensar antes de comprar, priorizando la durabilidad, la reutilización y la reparación frente al consumo desmedido", explica la compañía, que anima, en lugar de acumular productos innecesarios, a invertir en tecnología sostenible y en productos reacondicionados, que prolongan la vida útil de los dispositivos y reducen el desperdicio electrónico.

La mayor partede residuos globales es por los equipos electrónicos

En el ámbito tecnológico, el Green Friday representa un paso decisivo hacia la sostenibilidad. Los dispositivos electrónicos son responsables de una gran parte de los residuos globales, y su fabricación exige un alto consumo de energía y materiales. Frente a esto, los productos reacondicionados ofrecen una solución práctica y ecológica.

Varias empresas ya integran programas de reacondicionado para reducir su huella digital. Centros educativos, autónomos y pequeñas empresas optan por renovar sus equipos con dispositivos revisados y actualizados, que garantizan rendimiento con una fracción del impacto ambiental.

Cada computador o smartphone reacondicionado significa menos desechos, menos emisiones y más oportunidades para reducir nuestra huella ecológica.

Además, los expertos explican que optar por tecnología sostenible no implica renunciar al rendimiento. Hoy en día, los dispositivos reacondicionados pasan por rigurosos procesos de revisión y actualización, garantizando la misma funcionalidad que un equipo nuevo, pero con un impacto ambiental mucho menor.

