El Green Friday impulsa el consumo responsable

A pocos días del mes de diciembre, las personas aprovechan para hacer sus compras previas a las festividades, por esta razón el Black Friday surge con ofertas y rebajas, celebrándose después del Día de Acción de Gracias en Estados Unidos. Lea: Faltan pocos días para el Black Friday, pero hay que tener cuidado con el sobreendeudamiento Este día se ha convertido en un símbolo del consumo masivo. Solo en 2023 se gastaron más de USD 9 800 millones en un solo día, según datos de Adobe Analytics. Sin embargo, cada vez más consumidores se cuestionan este modelo y buscan alternativas que combinen ahorro y conciencia ambiental.

Historia del Green Friday

Ese cambio de mentalidad ha dado fuerza al Green Friday, un movimiento nacido en Europa hace casi una década y que empieza a ganar peso entre jóvenes y familias que buscan reducir su impacto ambiental. "El Green Friday no pretende eliminar los descuentos, sino darles un propósito más consciente. Su objetivo es animar a los consumidores a pensar antes de comprar, priorizando la durabilidad, la reutilización y la reparación frente al consumo desmedido", explica la compañía, que anima, en lugar de acumular productos innecesarios, a invertir en tecnología sostenible y en productos reacondicionados, que prolongan la vida útil de los dispositivos y reducen el desperdicio electrónico. Lea: ¿Harás compras navideñas por Internet? Estas son las recomendaciones de la Policía para evitar las estafas

La mayor partede residuos globales es por los equipos electrónicos