Faltan pocos días para el Black Friday, pero hay que tener cuidado con el sobreendeudamiento

En esta última semana de noviembre, los descuentos abundan en los comercios físicos y digitales, pero los expertos advierten que esta temporada trae consigo un riesgo de sobreendeudamiento si no se compra con planificación.

Según el abogado especialista en deudas, César Coronel, tres de cada diez ecuatorianos tienen hoy una calificación mala o pésima en el buró de crédito, debido a atrasos constantes en sus pagos.

Agrega que el 62% de la población no tiene educación financiera ni cultura de ahorro, lo que aumenta el riesgo de compras impulsivas y del uso desordenado de la tarjeta de crédito en fechas de alto consumo como el viernes negro.

“Si hoy usted tiene que dedicar más del 40% de sus ingresos al pago de deudas, alerta: esto es un semáforo que le debe generar preocupación, porque usted ya está entrando en una situación de sobreendeudamiento. Ante ese escenario, es mejor evitar deudas nuevas y más bien entrar a solucionar las anteriores para evitar consecuencias mayores”.

