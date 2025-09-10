Los cinco órganos que más se afectan cuando no duermes bien

<b>El </b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/corazon target=_blank>corazón</a><b> también sufre y durante el sueño se reducen la presión</b> arterial y el ritmo cardiaco, pero el insomnio eleva las probabilidades de hipertensión, <b>arritmias, infartos e insuficiencia cardiaca</b>. <b></b> <b></b><b></b> <b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/sistema target=_blank></a><b></b><b></b><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/obesidad target=_blank></a><b></b> <b></b>