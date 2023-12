Esta es la dieta japonesa que te ayudará a perder peso y a mantenerte sano

Japón , el País del Sol Naciente , guarda dentro de sí innumerables secretos y métodos que continúan sorprendiendo al mundo . Conocido ampliamente por tener una de las t asas de longevidad más altas del mundo , no es de extrañar que muchos quieran saber el origen de esta peculiaridad nipona.

Más que una técnica, es una enseñanza. El Hara Hachi Bun Me (en japonés: 腹八分目), traducida al español literalmente como "Come hasta estar lleno en ocho partes (de diez)" o "Come hasta llenarte en un 80%" es una filosofía que tiene su origen en la doctrina confuciana, la cual instruye a las personas a comer hasta estar saciadas en un 80 por ciento, sin llegar a llenarse nunca al 100 por ciento.

Aunque inicialmente aplicado en todo el archipiélago japonés, actualmente son los habitantes de Okinawa, un grupo de islas al sur de Japón y al este de China, quienes mantienen con celo esta práctica.

Casi como un mantra, esta frase es repetida por los okinawenses antes de cada comida, como recordatorio de la dieta que deben llevar siguiendo los preceptos de Confucio, lo que los ayuda a mantener alejados al sobrepeso y a la obesidad.

Así, la idea tras esto es comer pero detenerse cuando nos sintamos casi llenos, justo en ese momento en el que sentimos que aún queda un "pequeño espacio" para otro bocado, muy a diferencia de occidente, donde se acostumbra a comer hasta estar llenos al 100.