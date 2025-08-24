Estudio revela que la COVID-19 envejece tiene secuelas que afectan más a mujeres

Una investigación publicada en el <b>European Heart Journal reveló que la infección por<a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/argentina-confirma-deteccion-subvariante-covid-19-frankestein-CB9892859 target=_blank> COVID-19</a> </b>puede hacer que los vasos sanguíneos envejezcan<b> hasta cinco años, especialmente en mujeres.</b> Aunque el<b></b> <i><b></b></i><a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/tendencias/curiosidades/cristo-del-abismo-celebra-70-aniversario-restauracion-bajo-mar-FG9989124 target=_blank></a> <b></b><b></b>