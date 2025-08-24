Salud y Belleza
24 ago 2025 , 12:45

Estudio revela que la COVID-19 envejece tiene secuelas que afectan más a mujeres

Investigadores advierten un aumento en la rigidez arterial que eleva el riesgo de infartos y accidentes cerebrovasculares.

   
  • Estudio revela que la COVID-19 envejece tiene secuelas que afectan más a mujeres
    Imagen referencial de un virus. ( Foto: Internet. )
Fuente:
Registro
Fuente:
Redes sociales
user placeholder

Redacción
Canal WhatsApp
Newsletter

Una investigación publicada en el European Heart Journal reveló que la infección por COVID-19 puede hacer que los vasos sanguíneos envejezcan hasta cinco años, especialmente en mujeres. Aunque el endurecimiento de las arterias es un proceso natural del envejecimiento, los científicos señalan que el virus podría acelerar este fenómeno y con ello incrementar el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares graves como infartos de miocardio o accidentes cerebrovasculares.

También lea: Video | El Cristo del Abismo celebra su 70 aniversario con una restauración bajo el mar

El estudio analizó a 2 390 personas de 16 países, reclutadas entre septiembre de 2020 y febrero de 2022. Los participantes se clasificaron en cuatro grupos: quienes nunca habían tenido COVID-19, quienes lo padecieron sin ser hospitalizados, pacientes ingresados en salas generales y quienes fueron atendidos en unidades de cuidados intensivos. En todos los casos de personas que habían contraído la enfermedad, incluso en formas leves, se detectaron arterias más rígidas que en los no infectados.

Secuelas inesperadas

Los investigadores midieron la rigidez arterial mediante la velocidad de la onda de pulso entre la carótida y la arteria femoral. Los resultados fueron más notorios en mujeres y en quienes sufrieron síntomas persistentes, como dificultad para respirar o fatiga. Sin embargo, también se observó que las personas vacunadas presentaban un menor grado de rigidez vascular y que, a largo plazo, el deterioro tendía a estabilizarse o incluso mejorar ligeramente.

También le puede interesar: Horóscopo de este domingo 24 de agosto: Géminis, el apego no es amor

Según Rosa Maria Bruno, de la Universidad Paris Cité y líder del estudio, el virus utiliza los receptores de la enzima convertidora de angiotensina 2 para infectar células del revestimiento de los vasos sanguíneos, lo que podría provocar disfunción y envejecimiento vascular acelerado. La especialista señaló además que las mujeres, pese a tener un sistema inmune más robusto, podrían experimentar mayores daños vasculares tras la infección.

Temas
Salud
estilo
COVID 19
mercurio
Noticias
Recomendadas