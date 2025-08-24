Estudio revela que la COVID-19 envejece tiene secuelas que afectan más a mujeres

Una investigación publicada en el European Heart Journal reveló que la infección por COVID-19 puede hacer que los vasos sanguíneos envejezcan hasta cinco años, especialmente en mujeres. Aunque el endurecimiento de las arterias es un proceso natural del envejecimiento, los científicos señalan que el virus podría acelerar este fenómeno y con ello incrementar el riesgo de padecer enfermedades cardiovasculares graves como infartos de miocardio o accidentes cerebrovasculares.

El estudio analizó a 2 390 personas de 16 países, reclutadas entre septiembre de 2020 y febrero de 2022. Los participantes se clasificaron en cuatro grupos: quienes nunca habían tenido COVID-19, quienes lo padecieron sin ser hospitalizados, pacientes ingresados en salas generales y quienes fueron atendidos en unidades de cuidados intensivos. En todos los casos de personas que habían contraído la enfermedad, incluso en formas leves, se detectaron arterias más rígidas que en los no infectados.