¿Por qué los ecuatorianos tienen cada vez menos hijos? Esto dice la ciudadanía

Factores como la crisis económica, la inseguridad y el cambio de roles en la mujer influyen en la decisión de postergar o evitar la maternidad.

   
    Bebé recién nacido ( Archivo )
En las escuelas nos enseñan que el ciclo de la vida es: nacer, crecer, reproducirse y morir, pero en Ecuador los ciudadanos están omitiendo la etapa de la reproducción.

Eso se refleja en el consultorio de la doctora Carmen Dávila, quien tiene más de 30 años ejerciendo como ginecóloga, obstetra y planificadora familiar en Guayaquil, donde dice que cada vez hay menos interés en la maternidad.

Los nacimientos ha disminuido, pero también debemos tomar en cuenta que en la clase media alta hay mayor número de niños, pero de la clase media en general, son dos niños a lo mucho, porque debemos cuidar mucho la anticoncepción primero, están muy pendientes de eso y es una de las consultas más frecuentes en ese sentido. Indicó Dávila

También es evidente en las cifras del Instituto Ecuatoriano de Estadísticas y Censos (INEC):

  • En 2023 nacieron 238 772 personas
  • En 2024 nacieron 215 774, es decir, 22 998 nacimientos menos

    • Esto equivale a 1,4 nacimientos por cada 1 000 habitantes, la cifra más baja en los últimos 34 años.

    Las cifras muestran que hay una tendencia decreciente de la tasa de natalidad en Ecuador, pero ¿por qué los ecuatorianos ya no quieren ser padres?

    Una ciudadana comentó: "Primero porque la situación del país es súper precaria, estamos tan mal, la delincuencia, el trabajo, seguro social, la educación, la salud, absolutamente todo".

    Según expertos, factores como la violencia, la percepción de inseguridad, la falta de empleo y de oportunidades son algunos de los que influyen, así lo asegura el sociólogo Javier Gutiérrez.

    "El acelerado descenso de la tasa de fecundidad del Ecuador se debe a la fusión de estos dos fenómenos, al cambio de valores, por los nuevos roles que les dan a las mujeres en la sociedad, lo que la mujer ha ganado en la sociedad y al mismo tiempo de esta situación de grave crisis económica y de permanente violencia, frente a la cual la perspectiva nuestra es de incertidumbre y de confusión". comentó Gutiérrez.

    Pero no solo pasa en Ecuador, según cifras de Unicef es una tendencia global, pues en 1950 la tasa de natalidad era de 6,8 hijos por mujer y actualmente es de 1,9.

    En un mediano plazo, esto podría acarrear problemas en el país como el envejecimiento de la población y la reducción de la fuerza laboral; algo que ya sucede en otros lugares del mundo.

