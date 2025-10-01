Salud y Belleza
¿Cómo saber si vas a tener artritis reumatoide? Estos son los síntomas

El hallazgo de biomarcadores en personas asintomáticas abre la puerta a diagnósticos y tratamientos preventivos.

   
Un estudio internacional reveló que la artritis reumatoide, AR, puede comenzar a desarrollarse silenciosamente años antes de que aparezcan los dolores articulares. Investigadores identificaron biomarcadores y alteraciones en el sistema inmunológico en personas aparentemente sanas, lo que permitiría anticipar el diagnóstico y prevenir el avance de la enfermedad.

La investigación, publicada en Science Translational Medicine, siguió durante siete años a 45 personas que portaban anticuerpos anticitrulinados, ACPA, un marcador que indica riesgo de desarrollar AR. Los resultados mostraron que estas personas ya presentaban inflamación sistémica y anomalías en sus células inmunes, similares a las de pacientes con artritis activa.

Entre los hallazgos clave destacan:

  • Células B protectoras que en lugar de defender, promovían inflamación.
  • Células T auxiliares hiperactivas, que podrían atacar tejido sano.
  • Células T ingenuas con alteraciones en sus mecanismos genéticos.

    • De los participantes, 16 terminaron desarrollando artritis reumatoide, confirmando la validez de los biomarcadores como señales de advertencia.

    Los expertos consideran que este avance puede transformar la forma de abordar la enfermedad, pues abre la posibilidad de intervenciones preventivas y terapias dirigidas antes de que los pacientes sufran daños irreversibles en sus articulaciones.

    Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades, CDC, de EE. UU. ofrecen más información sobre la artritis reumatoide en su sitio web oficial.

