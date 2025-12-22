¿Cómo enfrenta tu piel la resaca navideña?

En el mes de diciembre, el <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/metadatos/-/meta/consumo-alcohol target=_blank>consumo de alcohol</a> incrementa debido a las festividades como <b>Nochebuena, Navidad y Nochevieja</b>. Este exceso también <b>afecta a la piel</b>, que puede presentar signos de <b>resaca</b>.<b></b> <a rel=nofollow href=https://www.ecuavisa.com/entretenimiento/musica/esta-es-cifra-millonaria-gana-mariah-carey-all-i-want-for-christmas-is-you-IM10589991></a> <b></b><b></b> <b></b><b></b><b></b> <a rel=nofollow href=https://www.ecuavisa.com/tendencias/salud/diciembre-mes-festivo-dispara-alertas-salud-ecuador-FH10531848></a> <b></b><b></b><b></b> <b></b><b></b> <a rel=nofollow href=https://www.ecuavisa.com/tendencias/curiosidades/ecuador-celebra-accion-de-gracias-proviene-esta-tradicion-NN10480049></a>