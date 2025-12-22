Salud y Belleza
¿Cómo enfrenta tu piel la resaca navideña?

La resaca impacta a múltiples sistemas y órganos del cuerpo, en especial a la piel porque sufre cambios a corto y largo plazo.

   
    El alcohol puede causar estragos en tu piel( Europa press )
En el mes de diciembre, el consumo de alcohol incrementa debido a las festividades como Nochebuena, Navidad y Nochevieja. Este exceso también afecta a la piel, que puede presentar signos de resaca. Esa sensación de haber dormido mal y el aspecto de mala cara se reflejan directamente en la piel.

La resaca se refleja de diferentes maneras. Principalmente se aprecia es "la sensación de tener un aspecto inflamado, algo que se suele acompañar de rojeces y un tono apagado", explica Estefanía Nieto, directora dermocosmética de Medik8.

Esto sucede porque el alcohol es proinflamatorio y produce en la piel una inflamación asociada a lo que llamamos picos de glicación, cuando los niveles de azúcar suben. Esa glicación altera el tejido y hace que se vea hinchado y con aspecto cetrino.

Otro aspecto común es la deshidratación. Igual que cuando te levantas tras una noche de excesos te mueres por beber agua, lo mismo sucede con la piel. El alcohol deshidrata el organismo y no es de extrañar que esto vaya en cadena y perjudique a la piel.

El mejor cosmético para evitarlo es beber mucha agua antes de acostarnos y cuando nos levantemos, además de apoyarlo con cosméticos ultra hidratantes.

Es recomnedable evitar algunos productos

Puesto que la resaca se presenta en la piel con una clara inflamación y sequedad, debemos evitar el día que nos encontremos así todos aquellos cosméticos que puedan potenciar esos efectos.

"En días que tengamos la piel alterada, con sensación de hinchazón, es mejor no utilizar cosméticos que ejerzan demasiada actividad en la piel, sobre todo los peelings", apunta Mireia Fernández, directora dermocosmética de Perricone MD.

Esta es una aclaración muy útil, porque cuando vemos la piel apagada, podemos tender a intentar darle energía e iluminarla con ingredientes como el ácido glicólico, pero en esta ocasión lo que nuestro rostro está pidiendo es "hidratación y activos de efecto antiinflamatorio".

No hay mejor cosmético antiedad que no sobreexponerse al sol, no hay mejor cosmético anti-resaca que un buen vaso de agua, pero más allá de eso, sí que conviene tener en el baño algunos productos como serums y cremas hidratantes.

Conoce los efectos a largo plazo en tu piel

El día después de haber bebido puede ser catastrófico en nuestra piel, pero lo que no sabes es que sus efectos pueden verse a largo plazo, por eso interesa seguir una rutina de Skincare que permita prevenir o revertir determinados signos.

El uso continuo de bebidas alcohólicas da paso a que aparezcan arrugas y pérdida de firmeza. Sin embargo, no todo empieza y acaba con los cosméticos porque el cuidado también debe venir desde dentro con una correcta alimentación e hidratación.

