¿Cómo enfrenta tu piel la resaca navideña?

En el mes de diciembre, el consumo de alcohol incrementa debido a las festividades como Nochebuena, Navidad y Nochevieja. Este exceso también afecta a la piel, que puede presentar signos de resaca. Esa sensación de haber dormido mal y el aspecto de mala cara se reflejan directamente en la piel.

La resaca se refleja de diferentes maneras. Principalmente se aprecia es "la sensación de tener un aspecto inflamado, algo que se suele acompañar de rojeces y un tono apagado", explica Estefanía Nieto, directora dermocosmética de Medik8.

Esto sucede porque el alcohol es proinflamatorio y produce en la piel una inflamación asociada a lo que llamamos picos de glicación, cuando los niveles de azúcar suben. Esa glicación altera el tejido y hace que se vea hinchado y con aspecto cetrino.

Otro aspecto común es la deshidratación. Igual que cuando te levantas tras una noche de excesos te mueres por beber agua, lo mismo sucede con la piel. El alcohol deshidrata el organismo y no es de extrañar que esto vaya en cadena y perjudique a la piel.

El mejor cosmético para evitarlo es beber mucha agua antes de acostarnos y cuando nos levantemos, además de apoyarlo con cosméticos ultra hidratantes.

