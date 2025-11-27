¿En Ecuador se celebra el Día de Acción de Gracias? Te contamos de dónde proviene esta tradición

El cuarto jueves de noviembre de todos los años en Estados Unidos tiene un significado especial. En esta fecha en hogares de todo el país se preparan para una de las celebraciones más arraigadas en su cultura: el Día de Acción de Gracias. Lea: ¿En qué consiste la prohibición del acceso a las redes sociales a los menores de 16 años y cómo la van a implementar en Australia? A diferencia de otras celebraciones, Acción de Gracias gira en torno a la gratitud. Familias y amigos cercanos se reúnen para compartir una cena que simboliza agradecimiento por la vida, la compañía y la cosecha de otoño. Aunque en Ecuador no es una festividad reconocida oficialmente ni forma parte del calendario nacional, cada vez es más común que personas extranjeras que residen o visitan el país la celebren y compartan sus costumbres con sus familias.

¿Cuál es la historia del Día de Acción de Gracias?

Las referencias más difundidas sitúan la primera celebración en 1621, en la colonia de Plymouth, en la actual región de Maryland. Tras la llegada del barco Mayflower, los peregrinos afrontaron un invierno devastador que cobró la vida de casi la mitad de los colonos. Con el apoyo del pueblo Wampanoag, lograron cultivar alimentos y sobrevivir al clima. La abundante cosecha del verano siguiente motivó un festín de tres días, considerado un antecedente directo del actual Día de Acción de Gracias. Aunque existen distintas versiones sobre quiénes participaron y cómo se desarrolló el evento, la imagen más conocida es la de colonos y nativos compartiendo alimentos en señal de agradecimiento.

¿Qué alimentos se sirven en este día?