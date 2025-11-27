¿En Ecuador se celebra el Día de Acción de Gracias? Te contamos de dónde proviene esta tradición

El cuarto jueves de noviembre de todos los años en <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/tiroteo-casa-blanca-dos-guardias-heridos-MC10477182 target=_blank>Estados Unidos</a> tiene un significado especial. En esta fecha en <b>hogares de todo el país</b> se preparan para una de las celebraciones más arraigadas en su<b></b> <a rel=noopener noreferrer href=https://www.ecuavisa.com/mundo/australia/australia-prohibicion-redes-sociales-menores-16-FC10478184 target=_blank></a> <b></b> <b></b>