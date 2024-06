Comer los alimentos adecuados antes de ir al gimnasio puede ayudarte a optimizar tu rendimiento, aumentar la quema de grasa y promover el crecimiento muscular. La clave es elegir una combinación de nutrientes que te proporcionen energía sostenida, te ayuden a sentirte saciado y te apoyen en tus objetivos de fitness, según una publicación de Mayo Clinic. "Nutrition and healthy eating: Carbohydrates: How carbs fit into a healthy diet."

Comer los alimentos adecuados antes de ir al gimnasio puede marcar una gran diferencia en tu rendimiento y resultados. Al elegir una combinación de carbohidratos complejos, proteínas y grasas saludables, puedes asegurarte de tener la energía que necesitas para alcanzar tus objetivos de fitness, según publica el Journal of the International Society of Sports Nutrition. "Protein timing and its effects on muscular hypertrophy and strength in individuals engaged in weight-training."

