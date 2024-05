Un reciente estudio publicado en el British Journal of Sports Medicine ha desafiado la creencia común de que el ejercicio extremo puede reducir la esperanza de vida. Investigando la longevidad de los primeros 200 atletas que corrieron una milla en menos de 4 minutos , los investigadores encontraron que estos deportistas vivieron varios años más que la población general .

Aunque el estudio no contaba con información detallada sobre los hábitos de ejercicio y otros comportamientos saludables a lo largo de la vida de estos atletas, la comparación con la población general indica que el ejercicio extremo no solo no acorta la vida, sino que puede prolongarla.

Los factores como un estilo de vida saludable y la genética también podrían influir en estos resultados, dado que entre los 200 primeros corredores se encontraban 20 grupos de hermanos, incluidos seis grupos de gemelos.

Este hallazgo desafía la hipótesis del ejercicio en forma de U en relación con la longevidad, reiterando los beneficios del ejercicio, incluso a niveles de entrenamiento de élite.