Cambiar tu rutina diaria podría aumentar el riesgo de migraña

El cambio dentro de la cotidianidad podría traer efectos negativos en la salud. Un estudio realizado por la Universidad Harvard y el Hospital General de Massachusetts, identificó que podría aumentar el riesgo en migrañas.

El eje central del estudio es el “índice de sorpresa”, creado desde la teoría de la información, que mide qué tan diferentes son las experiencias del día a día. Los resultados reflejaron que la falta de un patrón puede provocar episodios de migraña, incluso cuando los cambios son sutiles.

En las personas que padecen migrañas, cualquier situación que altere lo predecible del día, como recibir noticias inesperadas o enfrentar cambios laborales, puede generar una hipersensibilidad ante estímulos externos e internos.

La investigación también mostró que algunas personas pueden ser mucho más sensibles a la variabilidad cotidiana. Entre quienes sufren de migraña, solo el 70% logra identificar las causas que originan sus episodios e incluso el cambio de rutina también puede ser parte de estos factores.

Ser conscientes de estos cambios y observar nuestra propia rutina para saber las alteraciones en nuestra cotidianidad, podría ayudar a prevenir y manejar el riesgo de migrañas. Los investigadores concluyeron con una triada, la combinación de herramientas digitales, teoría de la información y el autoconocimiento mejoraría la salud del paciente.

